Американцы массово бегут в Мексику

Большинство граждан США, переезжающих в Мексику, предпочитают обосноваться в столице страны, Мехико Фото: REUTERS

На фоне миграционного коллапса, охватившего южные границы США, появилась информация о том, что американцы массово перебираются в Мексику в надежде пересидеть там тяжелые для страны времена.

По заявлению Министерства внутренних дел Мексики, временные визы для проживания в стране с начала года получили более 8000 граждан США. Это наивысший показатель за все время наблюдения за данной статистикой.

В отчете также говорится, что с начала текущего года число американцев, получивших статус постоянного жителя Мексики, уже увеличилось наполовину по сравнению с предыдущими периодами.

Большинство граждан США, переезжающих в Мексику, предпочитают обосноваться в столице страны, Мехико, также значительная часть мигрантов выбирает в качестве места для жизни популярные мексиканские курорты, например, Канкун или Пуэрто-Валларту.

Власти Мексики отмечают, что значительная часть приезжих – удаленные работники, связанные с цифровыми технологиями, а потому не видят проблемы в росте числа переселенцев.

А вот простые жители страны озабочены и называют процесс «агрессивной колонизацией».

– Дорогие цифровые кочевники, Мексика не дешевая, когда вы зарабатываете в песо. Ваш образ жизни, разрушает наш дом. Прекратите колонизировать Мехико, – обратилась к американским иммигрантам группа столичных мексиканских арендаторов.