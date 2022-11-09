Китай подготовится к войне

Западные СМИ отметили, что заявления Цзиньпина сделаны на фоне растущей напряженности между поддерживаемым США Тайванем и Китаем Фото: REUTERS

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал армию стран повысить боеспособность и быть готовой к ведению военных действий.

– Необходимо усилить всестороннюю подготовку вооруженных сил, обеспечить их готовность к боевым действиям, – приводит слова лидера страны Центральное телевидение Китая.

По мнению главы китайского государства, в настоящее время мир переживает «невиданные изменения», которые усиливают нестабильность и неопределенность. В этой ситуации безопасность КНР находится под угрозой, поэтому все усилия Народно-освободительной армии Китая должны быть сосредоточены на совершенствовании своей способности к победе и максимально эффективном выполнении поставленных Коммунистической партией задач.

Заявление Цзиньпина прозвучало во время инспекции Объединенного оперативного центра командования Центральной военной комиссии.

Позже свои слова политик повторил в интервью центральному телевидению Китая, подчеркнув, что вооруженные силы республики должны быть готовы в любой момент отразить потенциальные угрозы.

Западные СМИ отметили, что заявления Цзиньпина сделаны на фоне растущей напряженности между поддерживаемым США Тайванем и Китаем.