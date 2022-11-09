В США начался подсчет голосов избирателей, голосовавших на промежуточных выборах

В Соединенных Штатах начался подсчет голосов избирателей на выборах в конгресс. Фото: ШАРИФУЛИН Валерий/ТАСС

В Соединенных Штатах закрылись последние избирательные участки, на которых американские граждане голосовали на т.н. промежуточных выборах.

Начался подсчет голосов, который, по оценке пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер займет несколько дней.

Порядка 40 млн. избирателей проголосовали досрочно, в т.ч. и посредством бюллетеней, которые они отправили по почте.

Ведущие американские СМИ уже начали публикацию результатов экзитпулов. Большинство из них пока говорит о почти равном распределении мест между республиканцами и демократами в обеих палатах Конгресса.

Экс-президент США Дональд Трамп призывал своих сторонников к протестам. «Протестуйте, протестуйте, протестуйте», - написал он в собственной соцсети Truth Social. Трамп считает, что на этих выборах было много нарушений. Совсем плохой из-за массовых сбоев в процессе голосования он назвал ситуацию в Детройте.

Действующий глава американского государства Джо Байден не слишком оптимистичен. «Если мы потеряем Палату представителей и Сенат, то это будут ужасные два года», - сказал он.

На промежуточных выборах переизбирается весь состав Палаты представителей и треть Сената. Также в этом году в 36-и штатах выбирают новых губернаторов.

Если Демократическая партия не сумеет сохранить большинство хотя бы в одной из палат Конгресса, то Байдену будет сложно реализовывать свою повестку.