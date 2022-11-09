В США сорван крупнейший в истории джекпот

Гигантский денежный приз, который образовался в результате затяжной безвыигрышной серии розыгрышей Фото: EAST NEWS

После задержки с розыгрышем американской лотереи Powerball, который откладывался по соображениям безопасности, стало известно, что самый большой джекпот за всю историю существования лотереи все же сорван.

Гигантский денежный приз, который образовался в результате затяжной безвыигрышной серии розыгрышей, составил $2,04 миллиарда.

Однако получить всю сумму сразу у счастливчика (или счастливчиков, если выигрышных комбинаций больше одной) не получится – согласно правилам лотереи, забрать можно немногим меньше половины суммы, в данном случае $997,6 миллиона, либо разбить выплату на 29 лет с ежегодным получением части выигрыша. В случае с поэтапным получением приза, выплачивается вся сумма целиком, т.е. примерно по $70 миллионов в год.

В руководстве Powerball отметили, что победители в подавляющем большинстве случаев предпочитают меньшую сумму, но сразу. Вместе с тем, сказали в руководстве лотереи, это и так громадные деньги, которые потребуют от их владельца умения ими распорядиться.