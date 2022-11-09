Первые итоги выборов в конгресс США: республиканцы побеждают, но не так уверенно, как ожидалось

Hекоторые результаты стали известны уже в первые часы после закрытия избирательных участков Фото: REUTERS

В США подводят итоги промежуточных выборов в Конгресс. На кону все 435 мест в Палате представителей и 35 мест из 100 в Сенате. Главная интрига – какая партия, Республиканская или Демократическая, будет обладать большинством в нижней и верхней палатах парламентах. До этих выборов обе палаты контролировались демократами.

В Штатах нет голосования по партийным спискам. В каждом случае избиратели на уровне округа или конкретного штата выбирают своего представителя из двух кандидатов (аналог голосования по одномандатным округам в России).

Подсчет голосов будет продолжаться в течение всей среды, а в некоторых случаях возможно растянется на несколько дней. Однако некоторые результаты стали известны уже в первые часы после закрытия избирательных участков. Вот некоторые выводы, которые можно по ним сделать.

1. «Красного цунами» не случилось

Некоторые аналитики предсказывали сокрушительную победу республиканцев даже в тех штатах, которые традиционно раньше голосовали за демократов. Такой сценарий в предвыборных раскладах называли «красное цунами» (красный – традиционный цвет республиканцев, синий - демократов). Хотя некоторое преимущество у Республиканской партии есть, и ее представители чаще становятся победителями, но демократы, сторонники Байдена выступают лучше, чем ожидалось, и одержали победы в некоторых «спорных» штатах.

2. Рон ДеСантис метит в президенты

На выборах губернатора Флориды очень уверенную победу одержал Рон ДеСантис, новая звезда Республиканской партии. Его преимущество над соперником-демократом составило около 20%. После этой победы ДеСантиса в The New York Times назвали «самым сильным политиком страны прямо сейчас». Многие американские аналитики считают, что он является фаворитом на выборах президента США в 2024 году, если он, конечно, решит выставить свою кандидатуру. Популярность молодого однопартийца явно вызывает ревность Дональда Трампа. Экс-президент, мечтающий вернуться в Белый дом, уже предостерег Рона из Флориды от преждевременных президентских амбиций.

3. Сенат преткновения

По состоянию на 10 утра (мск) в Палате представителей были объявлены победителями 188 республиканцев и 157 демократов, в 90 округах продолжался подсчет голосов. Согласно экзит-поллам нижняя палата Конгресса должна перейти под контроль республиканцев.

А вот битва за Сенат остается непредсказуемой. На 10 утра 48 мест там занимали демократы, 47 мест республиканцы. При этом демократам для получения большинства необходимо выиграть хотя бы 2 из оставшихся 5 округов (при равном представительстве в Сенате решающий голос будет у демократов, потому что президент представляет эту партию).

4. Операция «Легализация»

В пяти штатах жители голосовали по вопросу легализации употребления марихуаны. Согласно первым результатам, одобрили декриминализацию наркотика в Мэриленде и Миссури, против выступили жители Арканзаса и Северной Дакоты.

Кроме того, в некоторых штатах голосовали за гарантированное право на аборт для женщин. Известно, что это предложение получило поддержку в Калифорнии и Мичигане.