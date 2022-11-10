Ребенок заболел ОРВИ: не забываем о главном

Правильно оценить состояние ребенка при болезни поможет врач. Фото: Shutterstock

На вопросы об ОРВИ «Комсомолке» ответила Наталья Анатольевна Геппе - доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой детских болезней Клинического института детского здоровья им. Н. Ф. Филатова Первого Московского государственного медицинского университета им. И. М. Сеченова.

МАЛЫШ ЗАБОЛЕЛ: ЧТО ДЕЛАТЬ?

- Наталья Анатольевна, сейчас наблюдается всплеск ОРВИ у детей. Если ребенок заболел ОРВИ - какой сейчас порядок действий? Хотелось бы прямо по пунктам, если можно.

- В текущей эпидемической ситуации порядок действий родителей при ОРВИ (острых респираторных вирусных инфекциях) у ребенка должен включать несколько обязательных моментов.

Во-первых, обращение к врачу за квалифицированной оценкой состояния и назначением адекватного лечения. При ОРВИ педиатр должен решить два основных вопроса. Первое - это симптоматическое лечение лихорадки выше 38,5 °С. Повышение температуры является защитной реакцией организма на вирус, и не стоит ее преждевременно подавлять, если нет дополнительных отклонений в состоянии или в анамнезе (например, судороги при лихорадке).

Второй вопрос - как повлиять на вирус, чтобы быстро с ним справиться и избежать тяжелого течения и осложнений. Стоит заметить, что за исключением гриппа и нового коронавируса определить, какой именно вирус вызвал ОРВИ, в рутинной практике довольно сложно, поскольку их очень много, а нередко возможна и сочетанная инфекция.

В арсенале врача-педиатра есть противовирусные препараты с комбинированным действием, которые не только борются с разными вирусами, но способны поддержать иммунитет и таким образом быстро справиться с симптомами заболевания. Уже более 10 лет педиатры применяют отечественный лекарственный препарат Эргоферон, хорошо зарекомендовавший себя в лечении ОРВИ у детей, начиная с 6 месяцев. Причем его использование возможно без уточнения возбудителя, так как препарат обладает широким спектром противовирусного действия и помогает справиться с лихорадкой и другими симптомами заболевания, включая насморк, чихание, кашель и боль в горле.

Важным для скорейшего выздоровления моментом в лечении ОРВИ у ребенка также является обеспечение полноценного носового дыхания. Для этого возможно эпизодическое, особенно перед сном, использование сосудосуживающих капель, а также орошение носа солевыми растворами.

Необходимо обеспечить ребенку домашний режим, по возможности максимально изолировав его от других членов семьи, соблюдая режим проветривания и гигиену рук, особенно не забывать об этом после сморкания. Таким образом, для наилучшего результата важно строго следовать рекомендациям врача и быть с ним на связи.

- При каких симптомах ОРВИ и гриппа врача точно надо вызывать?

- Врача лучше вызывать каждый раз, когда ребенок болеет, с той частотой, которую порекомендует лечащий врач в зависимости от конкретной ситуации. Если речь идет об экстренном вызове с необходимостью оказания скорой помощи, то причиной вызова врача обычно является резкое и внезапное ухудшение состояния ребенка с появлением новых симптомов.

А ЕСЛИ ЭТО КОРОНАВИРУС

- Отличается ли лечение коронавируса от других ОРВИ у ребенка?

- Коронавирус - это тоже возбудитель ОРВИ. Просто у него есть четыре хорошо нам известных и давно существующих сезонных штамма и три более опасных, высокопатогенных, последний из которых стал причиной текущей пандемии. Принципы лечения нетяжелых вариантов ОРВИ не зависят от возбудителя и включают перечисленные выше направления. Среднетяжелые и тяжелые формы имеют свои особенности, и, как правило, их лечение у детей проводится в стационаре.

- Сейчас дети болеют коронавирусом по несколько раз. Стоит ли тратиться на тесты, чтобы узнать, чем именно заразился?

- Циркулирующие сегодня в популяции типы или штаммы нового коронавируса зачастую умеют избегать идентификации существующими тест-системами, и в результате тест получается отрицательным. Именно поэтому один из них так и называют - стелс-омикрон, или омикрон-невидимка. Но также существуют сезонные коронавирусы, которые вызывают банальные симптомы острой респираторной инфекции, и тактика лечения практически не зависит от штамма коронавируса. В большей степени она обусловлена тяжестью течения болезни и особенностями организма конкретного ребенка.

ВНИМАНИЕ НА ДЫХАНИЕ

- Как еще можно поднять ребенку иммунитет осенью?

- Как это ни банально звучит, для здоровья ребенка и хорошей работы его иммунной защиты важны простые вещи: правильно и сбалансировано питаться с достаточным потреблением витаминов, минеральных веществ и белка, соблюдать режим дня с обязательным пребыванием на свежем воздухе не менее двух часов в день, заниматься физическими упражнениями и закаливаться, а также при отсутствии противопоказаний использовать препараты, поддерживающие иммунитет, в частности, Анаферон детский. И не забывайте, конечно, о доброжелательной атмосфере в семье. Занимаясь с ребенком утренней зарядкой, обращайте внимание на дыхательные упражнения. Хочу несколько добрых слов сказать о дыхании носом. С первых дней жизни здоровый ребенок дышит носом поверхностно, мы практически его не слышим. Если появляется шумное, храпящее дыхание, нужно обязательно разобраться в причинах. Несмотря на ранний возраст, это могут быть аллергический отек или анатомические особенности. Необходимо проконсультироваться с лор-врачом и стремиться к восстановлению нормального дыхания и в последующей жизни его контролировать.