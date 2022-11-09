ФСБ обезвредила в тылу России высокопоставленного украинского шпиона

Сотрудникам ФСБ России удалось обезвредить предать суду высокопоставленного украинского военного разведчика Украины Дмитрия Штыбликова, который умудрился в 2016 году устроиться на работу в воинскую часть в Крыму.

Сотрудникам ФСБ России удалось обезвредить предать суду высокопоставленного украинского военного разведчика Украины Дмитрия Штыбликова, который умудрился в 2016 году устроиться на работу в воинскую часть в Крыму.

Как стало известно «КП» нелегала Главного управления разведки (ГУР) Украины Дмитрий Анатольевича Штыбликва готовили довольно долго. После окончания в 2001 году Института военной разведки и получения переподготовки в Великобритании (2010 год), он был переведен на нелегальную работу. В 2013 году Штыбликов окончил в Москве экономический факультет при Университете дружбы народов (РУДН).

О том, что одновременно с этим он получил полковника (ГУР) украинской армии знали только его кураторы. После референдума в 2014 году он останется жить в Крыму, получит паспорт России и устроится в 2016 году гражданским служащим в воинскую часть Черноморского флота.

«Там он собирал и передавал в ГУР МОУ составляющие государственную тайну сведения о деятельности воинских частей, дислоцированных в Республике», - сообщили в ФСБ.

Эта информация Штыбликова помогала ГУР готовить диверсии в Крыму и Севастополе.

После задержания шпион пошел на контакт со следствием. Благодаря этому полковник получил за государственную измену довольно мягкий срок - 19,5 лет колонии.