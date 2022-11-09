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Туризм9 ноября 2022 8:53

Летели в Испанию, приземлились в Турции: Турагент отправил отдыхающих из Москвы вместо Мадрида в Мардин

Туристы думали, что летят со стыковкой в Стамбуле в столицу Испании. А прибыли в город не востоке Турции. Просто турагент перепутал буквы
Лилия СОКОЛЬНИКОВА
Прямых рейсов в Испанию из России сейчас нет. Так что билет купили на стыковочный рейс авиакомпании Turkish Airlines с пересадкой

Прямых рейсов в Испанию из России сейчас нет. Так что билет купили на стыковочный рейс авиакомпании Turkish Airlines с пересадкой

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Похоже на сюжет комедии: туристы из Москвы летели в Испанию, но неожиданно оказались в Турции. А все потому, что в российском турагентстве немножко перепутали буквы.

Путешественники хотели улететь в Мадрид. Прямых рейсов в Испанию из России сейчас нет. Так что билет купили на стыковочный рейс авиакомпании Turkish Airlines с пересадкой в Стамбуле. Все шло отлично. Пассажиры нашли номер второго рейса на табло стамбульского аэропорта, спокойно сели в самолёт. Приземлились - о вокруг почему-то все говорят по-турецки, а не по-испански. И только тогда туристы поняли, что вместо столицы Испании оказались в Мардине - городе на юго-востоке Турции, недалеко от сирийской границы. Так описывают эту историю турецкие СМИ.

Как так получилось? Просто турагент при поиске билета в системе бронирования перепутал буквы в названии города, а в итоге ошибся страной. Помните, в «Мимино» Вахтанг Кикибидзе звонит в грузинский город Телави, а его соединяют с Тель-Авивом? Именно так и произошло с билетами: хотели в Мадрид - прилетали в Мардин. Наверняка ещё и дешевле вышло, чем в Испанию.

Турецкий город россиянам, кстати, понравился, уверяет Президент Ассоциации туристических предприятий Мардина Аслан Пашаоглу. Место историческое, со множеством достопримечательностей.

- Они были поражены! Их очень хорошо приняли, они отлично провели день, - вторит сотрудник местный туристической компании Бекир Фалай.

В это время в Москве турагентство вело работу над ошибками. Туристам выписали новые билеты, и на следующий день они улетели из Мардина в Стамбул, а оттуда в Мадрид.

Кстати, а как с визой? Поскольку путешественники изначально собирались в Испанию, шенгенская виза у них была. Турция же для граждан РФ страна безвизовая, пограничники ничего не спросили, просто поставили штампы в паспорта.

Туризм: Страны и курортыОСОБЫЙ СЛУЧАЙ