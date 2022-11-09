О любви, карьере и богатстве — узнать ответы на самые главные вопросы теперь можно в шоу «Такой расклад» на RUTUBE

Смотрите шоу «Такой расклад» в формате прямых эфировпо понедельникам, средам и пятницам в 20:00

На RUTUBE состоялась премьера нового шоу «Такой расклад», в котором эксперты в области эзотерики делаютпредсказания и отвечают на вопросы зрителеи в режиме реального времени. Первый выпуск был посвящен теме, по которой люди чаще всего обращаются к специалистам-эзотерикам – отношения. Экспертом выпустила таролог-прогнозист, таропсихолог, бакалавр международной школы классической астрологии и основательница собственной школы психологии, эзотерики и самопознанияКсения Про Таро. А помогал ей отвечать на многочисленные вопросы зрителей ведущий шоу Сергей Терре.

В течение часа Ксения раскрывала тайны любви, смотрела в будущее и оценивала шансы на успешность союзов тех, кто обращался к ней в комментариях. Те, кто постеснялся или не захотел задавать вопросы про личную жизнь, смогли узнать немного больше об отношениях звезд. Ксения задала вопрос картам о бракосочетании Дженифер Лопес и Бена Аффлека, которое произошло спустя 20 лет после их расставания. По мнению эксперта шоу, у Аффлека действительно есть серьезные чувства к Лопес, и она искренне отвечает ему взаимностью, никакого пиара.

Сергей Терре, ведущий шоу «Такой расклад»:

«Я всегда и во всем привык опираться только на себя. Но кое-какие вещи мне порой непонятны, а некоторые и вовсе не поддаются никакому объяснению. Не буду лукавить: несколько раз я обращался к «тем самым» людям, чтобы получить ответы на мои вопросы. Уверен,я не один такой. Теперь мы будем помогать людям разобраться в сложных жизненных ситуациях в нашем новом шоу».

Смотрите шоу «Такой расклад» в формате прямых эфировпо понедельникам, средам и пятницам в 20:00 и задавайте волнующие вас вопросы.