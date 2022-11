Скончался лидер рок-группы Nazareth Дэн МакКафферти

Тревожные новости о здоровье МакКафферти появились давно - еще в 2013 году Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

Группе Nazareth в этом году исполнилось 54 года. В 1968-м ее вместе с приятелями создал молодой шотландец, уроженец города Данфермлина, Дэн МакКафферти. А пик славы группы пришелся на 70-е - тогда появились такие хиты, как «Broken Down Angel» и «Bad Bad Boy». Самый, наверное, популярный альбом группы - «Hair of the Dog» - вышел в 1975-м. К 90-м популярность группы начала угасать, хотя в отдельных частях Европы (например, в Германии) они еще пользовались популярностью.

Тревожные новости о здоровье МакКафферти появились давно - еще в 2013 году. Тогда он объявил о том, что прекращает концертную деятельность: у него диагностировали ХОБЛ, хроническую обструктивную болезнь легких. В августе 2013-го, во время концерта в Швейцарии, он был вынужден покинуть сцену, исполнив всего три песни: по его словам, «просто не мог больше дышать». А за месяц до этого, на концерте в Канаде, у него случилось прободение язвы желудка (он комментировал: «Я думал, все будет в порядке, но, когда это происходит, теряешь слишком много крови»). Он добавил: «Если ты не можешь больше выполнять свою работу, тебя не должно быть на сцене». Тем не менее, МакКафферти все еще мог участвовать в записи альбомов Nazareth - его голос звучит на пластинке 2014 года Rock 'n' Roll Telephone.

8 ноября 2022 года он скончался. Об этом объявил басист Nazareth Пит Эгнью. Он написал в соцсетях: «Дэн умер сегодня в 12.40. Это самое печальное, о чем мне приходилось сообщать за всю мою жизнь. Его жена Мэриэнн и его семья потеряли чудесного, любящего мужа и отца, я потерял своего лучшего друга, а мир - одного из лучших певцов, которых знал. Я слишком расстроен, чтобы писать что-то еще».