Актер Шон Пенн в третий раз посетил Киев с начала спецоперации России

Украина довольно давно привлекала коллекционеров антикварного стрелкового оружия. При развале СССР Украине оставили десятки арсеналов со стрелковым вооружением времен Гражданской и Великой Отечественной войны. До известных текущих событий киевская власть успела много чего распродать на международном оружейном рынке: деактивированное оружие шло целыми партиями с арсенала Бакалеи в Россию, а вот в Молдову, Болгарию и США в неизменном, боевом состоянии.

Тогда многие иностранные любители огнестрельных стволов успели обзавестись русским оружием. Сегодня, в том числе по этим коммерческим каналам, киевские чиновники получают списанное в НАТО оружие и амуницию. Но нельзя исключить, что есть и те, что продолжают приобретать у Киева более современное оружие.

КАРТЫ

Благодаря телеграмм-каналу Зеленского все узнали, что американский актер и режиссер Шон Пенн в третий раз с момента начала спецоперации России по защите Донбасса приехал с визитом в Киев. Кажется, а что делать человеку с другого континента, совершенно мирной профессии в этом опасном городе?

Для украинской аудитории киевские власти повод нашли. Обставили встречу Пенна и Зеленского богато, по-голливудски.

«На этот раз наша встреча была особенной. Шон привез свою статуэтку «Оскара» как символ веры в победу нашей страны», - написал в телеграмме Зеленский и вручил Пенну «За заслуги» III степени, а еще открыл ему памятную доску на «Алее смелости» Киева.

К чему такие почести - спросите вы.

ДЕНЬГИ

Важно знать, что актер Шон Пенн известен в США не только как актер. Он активный сторонник Второй поправки (гарантирует право граждан США на хранение и ношение оружия — прим.ред) и оружейного лобби США, что поддерживает любую войну, что разгорается в мире.

Любая война для оружейного лобби в США - миллионы доходов на оружии, которое продают Пентагону, да и любому государству частные оружейные компании.

Кроме того, Пенн - известный коллекционер огнестрельного оружия. При этом стволов у него очень много.

Граждане США не раз видели, как он ходит по Новому Орлеану с ружьем, а в 2014 году он переплавил 65 своих стволов, чтобы создать скульптуру, на что его побудила новая пассия - Шарлиз Теорн.

Для украинской аудитории киевские власти повод нашли. Обставили встречу Пенна и Зеленского богато, по-голливудски.

ДВА СТВОЛА

Еще ранее двукратный лауреат «Оскара» отличился в американских СМИ тем, что оставил в машине личное оружие (это делать запрещено). В 2003 году у Шона Пенна угнали "Бьюик" в котором он оставил два заряженных ствола: 9-миллиметровый "Глок" и револьвер 38-го калибра "Смит энд Вессон".

Сам актер в этом момент обедал в ресторане. Пенн не стал объяснять полиции зачем ему в машине столько оружия.

"Мы всегда очень болезненно реагируем, когда речь идет о заряженном оружии, особенно, когда его похищают", - прокомментировал тогда ЧП один из офицеров полицейского управления Беркли.

На этом разбирательство закончилось.

В США бывшего мужа Мадонны считают опасным, неуравновешенным и повернутым на оружии. В 2010 году актер был осужден на 3 года условно за избиение журналиста, которому он угрожал.

Но почему ему все сходит с рук?

ТОРГОВЕЦ ОРУЖИЕМ

При страсти к оружию Шона Пенна по какой-то необъяснимой причине давно притягивают вооруженные конфликты. В 2002 году он посещал Багдад, в 2005 году под видом журналиста «San Francisco Chronicle» Тегеран, в 2011 году в разгар «арабской весны» Египет и Ливию, в 2015 году под видом журналиста «Rolling Stone» записал интервью с мексиканским наркобароном Эль Чадо, что сбежал из тюрьмы. Любопытно, что это интервью с наркобароном Пенн опубликует в 2016 году, после того, как беглеца задержит ЦРУ.

После этого случая в США вышли материалы, которые прямо говорили о том, что актер сидит на крючке у ЦРУ по старым делам за торговлю оружием, а потому вынужден выполнять деликатные задания этого ведомства.

Кстати, именно под видом журналистов сегодня по всему миру работают многие сотрудники ЦРУ, так как эта профессия считается удобной для сбора информации.

НА КРЮЧКЕ ЦРУ

Очевидно по той же причине 5 сентября 2022 года российские власти внесли Пенна в «черный список», которым запретили ему въезд в Россию.

Эксперты KP.RU говорят, что интересы Пенна в Киеве плотно связаны с оружием и спецслужбами. Вот только вряд ли речь идет о покупке армейских антикварных стволов для личной коллекции.

«В профессиональной среде есть мнение, что Пенн представляет в Киеве частные военные компании, что заинтересованы в закупке определенных видов оружия на черном украинском рынке, где оружие скоро будут продавать на вес по цене картошки. Нельзя также исключить, что одновременно режиссера используют и американские спецслужбы, как в случае с мексиканским наркобароном для оценки реальных планов киевской власти», - отметил в разговоре с KP.RU источник.

Логично: ведь такого актера, как Зеленский может понять и просчитать только подобный ему актер.