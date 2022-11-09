Большинство кормов для домашних животных в США содержат опасную химию

В США рабочая группа по охране окружающей среды провела исследование кормов для домашних кошек и собак. Фото: Shutterstock

В США рабочая группа по охране окружающей среды провела исследование кормов для домашних кошек и собак. Из 11 пакетов все до одного содержали ПФАС — вид кислоты, которую можно встретить, например, в антипригарных покрытиях сковородок, или в составе упаковок, чтобы воду отталкивать. Причем концентрация этого несъедобного вещества оказалась очень высокой. По мнению проверяющих, такие вещества, вероятно, попали в корм из пакетиков, а там они применялись, чтобы они отталкивать жир.

Несмотря на призывы медиков и ветеринаров, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов отказалось запретить использование ПФАС в упаковке пищевых продуктов. Более того, Конгресс заморозил попытки сделать это с помощью законодательства.

«Нам нужны новые решительные действия на уровне штата и на федеральном уровне для устранения источников загрязнения ПФАС… и прекращения ненужного использования ПФАС в упаковке кормов для домашних животных и в продуктах, которые можно найти в доме и вокруг него», — прокомментировала The GuardianСидней Эванс, научный аналитик Рабочей группы по охране окружающей среды.

ПФАС, или пер- и полифторалкильные веществ — это общий термин для группы из более чем 4000 химических веществ. Их называют «вечными химическими веществами», потому что они не разрушаются естественным образом. Вещества эти начали производить еще в 1940-ых гг. В сентябре 2020 года Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов опубликовало оценку риска для здоровья, связанного с присутствием этих химических веществ в пищевых продуктах. Оказалось, что они очень токсичны: вызывают повышенный риск развития рака (в первую очередь почек и яичек), снижение веса у новорожденных, увеличение веса печени и изменение ферментов печени, язвенный колит и снижение иммунного ответа на вакцину.