«Газпром нефть» - лидер по росту добычи газа в России

Деловая газета «Ведомости» сообщила, что на фоне сокращения «Газпромом» добычи его «дочка» «Газпром нефть» стала абсолютным рекордсменом по темпам роста добычи газа. За 10 месяцев 2022 г. она добыла на 19,4% газа больше, чем за аналогичный период 2021 г., свидетельствуют консолидированные данные статистики Минэнерго.

В январе – октябре «Газпром нефть» добыла 42,3 млрд куб. м, в октябре – 4,3 млрд куб. м. Эти данные учитывают доли добычи в совместных предприятиях. Собственная же добыча «Газпром нефти» за 10 месяцев 2022 г. составила 27,5 млрд куб. м (+37,4% к аналогичному периоду 2021 г.).

Согласно статистике, по объемам добычи газа компания сейчас уступает помимо материнского «Газпрома» только «Новатэку» и «Роснефти», но значительно опережает их по темпам прироста. Эксперты говорят, что «Газпром» уже несколько лет отдает на откуп «Газпром нефти» добычу на целом ряде своих крупнейших месторождений, поэтому добыча газа у нефтяной «дочки» растет, а у самой монополии – снижается, отмечает эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев. По его мнению, такой подход может объясняться разным режимом налогообложения добычи газа для «Газпрома» и остальных компаний.

С 2012 по 2021 г. добыча газа «Газпром нефти» с учетом долей в совместных предприятиях выросла в 4 раза до 47,8 млрд куб. м, следует из данных компании. Добыча самого «Газпрома» (без учета показателей «Газпром нефти») за тот же период выросла только на 2% – с 479 млрд куб. м в год до 488 млрд куб. м. При этом доля «Газпром нефти» в объеме добычи выросла с 2 до 9%, что делает ее одним из крупнейших добывающих дочерних обществ «Газпрома». Преображение «Газпром нефти» в газовую компанию вызывает «беспокойство и недоумение» у других участников рынка, говорит Танкаев. «Слово «нефть» в названии компании «Газпром нефть» утратило свою актуальность», – шутит Рустам Танкаев.