Штаты делают это уже 100 лет: известный профессор из США раскрыл правду о выборах в Америке

Статистику по данным экзит-пола по промежуточным выборам приводит телеканал Си-Эн-Эн. И она пока в пользу республиканцев Фото: REUTERS

В США закрылись избирательные участки на выборах в Конгресс. Начался подсчет голосов.

По данным экзит-полов более половины американских избирателей заявили, что деятельность Джо Байдена на посту президента США не вызывает у них одобрения. 46% отметили, что политика действующего президента вредит Америке. Также опрошенные используют слова «неудовлетворенность» и «злость», описывая, какие эмоции вызывает у них деятельность администрации Байдена.

Статистику по данным экзит-пола по промежуточным выборам приводит телеканал Си-Эн-Эн. И она пока в пользу республиканцев.

Известный журналист и политолог, профессор Академии искусства и литературы США Виталий Коротич объяснил, почему к результатам экзит-полов надо относиться с осторожностью:

- Экзит-полы, вы знаете, это простой опрос: вот люди выходят с избирательных участков и у них спрашивают – за кого вы голосовали? Поэтому, понятно, что они могут отражать тенденцию на данный момент, но никак не предсказывать результаты официального подсчета голосов.

То, что в Америке недовольны Байденом, это факт. Но граждане США были недовольны и Трампом. Они недовольны обоими последними двумя президентами, а эти два президента возглавляют партии. То есть, партии интересные, американцы им верят, а их лидерам - не верят.

Поэтому сейчас избиратели вполне могут провалить партию демократическую, партию Байдена. И лагерь республиканца Трампа взойдет на большее количество мест и в Сенате, и вообще в Конгрессе.

Я понимаю, что сегодня всех интересует больше всего то, что случится в отношениях США с нашей страной в зависимости от того, какая сторона получит большинство в американском парламенте. Ибо он имеет очень существенное влияние на внешнюю политику США.

- Именно так! Часть политологов возлагают некие надежды на республиканцев, предполагая более лояльное отношение к нашей стране. Эти надежды обоснованы?

- Думаю, ничего не изменится. Любая американская власть будет делать то, что американцы делают уже лет 100: пытаться усмирить, укротить и подчинить себе ту огромную часть мира, которая называется Россией.

Сейчас статистики подсчитали, что при всех различиях политики двух американских партий в тех или иных областях внутренней и внешней политики, в вопросах о России, о санкциях против России обе фракции голосовали синхронно. Сейчас нет никаких оснований для ожидания облегчений каких-то, уступок.

А вот некие изменения во внутренней политике, которая так важна для избирателей, возможны: республиканская партия всегда больше занимается экономикой, проблемами внутри самой Америки. И вполне вероятно, что республиканцы будут не так щедры по отношению к Украине, которая сейчас буквально завалена американскими деньгами. И это в то время, когда Америка сама страдает от недостатка средств на социальные нужды. И это одна из причин того, что республиканцы набирают на экзит-полах больше голосов, чем демократы.

- Да, политологи ожидают, что республиканцы могут сократить поддержку Украины в конфликте с Россией.

- Людьми американцы воюют не очень хорошо, мы помним, как из Вьетнама они убегали, из Афганистана. Но оружие свое дают охотно.

Впрочем, когда начнется распутица и хваленая американская и европейская техника завязнет в украинских черноземах, посмотрим, останется ли оптимизм американских властей в отношении своего оружия на том же уровне или поубавится.

- Украинцы, наверное, считают, что электорат республиканцев – очень черствые люди?

- Американцы голосуют за ту систему, при которой им живется лучше.

Они не голосуют против помощи Украине, они голосуют за то, чтобы деньги оставались в Америке и использовались для них. Люди, живущие в Америке, в огромном количестве приехали туда для того, чтобы жить лучше. А не для того, чтобы облагораживать остальное человечество.

Вот в этом все дело.

- Может ли нынешнее волеизъявление сказаться на настроениях людей на следующих выборах президента США?

- Ну, может быть, если граждане штатов будут дешевле заправлять автомобили и лучше питаться, они успокоятся и поймут, что все-таки не все несчастья происходят от России и в 2024 году на выборах президента подумают о том, кого избрать для того, чтобы этот человек больше думал об Америке, а не вмешивался бы в остальной мир.

- А что касается ядерной риторики?

- Ядерная риторика - это способы попугать друг друга. Слава богу, после Хиросимы и Нагасаки, после окончания второй мировой войны никто ни разу ни одного ядерного заряда против населения или армии противника в военных конфликтах не взорвал. И поэтому сейчас не дай Бог, чтобы кто-нибудь это начал. Вот тут будет ужасно.

Если кто-то первый бабахнет ядерный заряд, собственно, на что и рассчитывают провокаторы с грязной бомбой в Украине – то ядерного апокалипсиса не избежать. Уже тогда и Индии можно будет бросить бомбу на Пакистан, Пакистану на Индию, Китаю на Тайвань и т.д. Но пока ядерное оружие просто пугалка. Слава Богу!

- Вот опять звучат жалобы американцев, что Россия якобы вмешивается в выборы в Конгресс США.

- Это традиционная штука. Россия вмешивается во все, что нужно американцам чисто пропагандистски. Поэтому претензии к России будут предъявлены независимо от того, есть к этому основания или нет.

Сейчас вот только в штате Иллинойс, там, где Чикаго, вдруг объявили, что у них были какие-то кибернетические вмешательства в процесс выборов. А в других штатах все пока без скандалов.