Вышедшая несколько лет назад статья генерала ФСБ в «КП» оказалась пророческой. О чем предупреждал Виктор Черкесов

Виктор Васильевич скончался на 73-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни. Фото: ТАСС/ Григорий Сысоев

Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил о смерти первого руководителя ФСКН и бывшего полпреда президента в Северо-Западном Федеральном Округе Виктора Черкесова, генерал-полковника запаса (воинское звание, присвоено, когда он служил в ФСБ) и генерала полиции в отставке (специальное звание – присвоено в период руководства ФСКН). Виктор Васильевич скончался на 73-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни.

Некогда близкий друг президента России, Черкесов, как и Путин происходил из обычной питерской семьи, его родители работали на Ленинградском судоремонтном заводе. Они, кстати, и в КГБ пошли служить в один год – в 1975-м. Они и начинали вместе в территориальном Управлении КГБ по Ленинграду и Ленинградской области. Только если Путин через 10 лет был направлен в разведку, Черкесов прошел весь путь контрразведчика-территориала – от оперуполномоченного до начальника Управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Служил весьма успешно и в 1984-м за расследование дела о шпионаже был награжден орденом "Красной звезды".

И всего через месяц после назначения его директором ФСБ будущий президент пригласил Черкесова в Москву на должность своего первого заместителя. На этом посту Черкесов прослужил до мая 2000-го, когда в России были образованы восемь Федеральных округов, руководить которыми в качестве своих полномочных представителей Владимир Путин поставил тех людей, которым доверял безусловно.

Следующим зигзагом судьбы стало назначение Черкесова главой Госкомитета по контролю за оборотом наркотиков в 2003-м, который через год был реформирован в Федеральную службу по контролю за оборотом наркотиков. Виктор Черкесов в 2003-м стал первым руководителем этого ведомства и пробыл им более 5-ти лет, до мая 2008-го.

Можно сказать, что руководство ФСКН стало пиком в служебной карьере Черкесова. После нее он два года руководил "Рособоронпоставкой", а в 2010-м вышел в отставку. Но пошел в политику, став депутатом Госдумы от КПРФ после парламентских выборов 2011 года. Тогда это стало "главной сенсацией компартии на выборах", но Черкесов так не считал. Он и в Госдуме шестого созыва работал по профилю, став первым зампредом комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.

- Как бы ни называлось ведомство, которым я сейчас руковожу, какое бы ни имел сегодня звание и положение, я был и остаюсь чекистом, - говорил он сам про себя.

Кстати, в отличие от многих генералов (и не только из чекистов) Виктор Черкесов журналистов не боялся, давал, что называется "отлуп" "наездам" на него "по заказу" и даже сам выступал в СМИ с собственными статьями. У всех на слуху до сих пор опубликованная в 2007-м в "Коммерсанте" его статья "Нельзя допустить, чтобы воины превратились в торговцев". Но мало кто сейчас помнит, что еще 28 декабря 2004-го в "Комсомольской правде" вышла его гораздо более важная статья "Мода на КГБ: неведомственные размышления о профессии".

Тогда в конце 2004-го он предостерегал от опасности представления в СМИ и искусстве чекиста, как супермена-спецназовца, который крушит челюсти налево и направо, разит врагов сменяя магазины один из другим, да еще и приобретает ощутимый криминальный оттенок, дискредитируя и уродуя саму суть "служения стране в органах".

- Спецназ - важная часть системы обеспечения безопасности. Но ее ядром всегда было другое. Высокий интеллектуализм, умение просчитывать на много ходов вперед, знание неочевидных аспектов происходящего. Если спецназ фигурирует в характеристиках системы наряду и соподчиненно с другим ее содержанием - это правильно. Если спецназовский синдром начинает вытеснять все остальное, то это скверно. Общество привыкает к постоянному присутствию «спецназовского» начала в своей жизни. То есть нормой становится то, что, по определению, исключительно. Нормой становится чрезвычайность. К чему это ведет? К тому в том числе, что за допущение чрезвычайности уже не надо нести ответственности, - писал он тогда в этой статье. - А суть чекистской профессии как раз состоит в том, чтобы предвидеть и предотвращать кризисные ситуации.

И сообщил о главной опасности, которую подготовили враги России: идет "информационно-психологическая война. Но не только. Никакие войны такого масштаба не могут сводиться лишь к информационно-психологической составляющей. Опыт показывает: они всегда имеют крупную цель. Цель политическую, геополитическую, стратегическую. Трудно обсуждать подобные цели в отрыве от обсуждения вопроса о самом больном и главном – о целостности Российской Федерации. Единстве Российского государства".

- Реальной мишенью является не та или иная власть, а страна. И в этом надо отдавать себе отчет, - объяснил он цели этой войны, горячую фазу которой мы наблюдаем и сейчас и предупреждал. - При этом специфика российской государственности - структура территорий, наличие мощных «соседств» и разнополярных геополитических тяготений – практически исключает сохранение наших народов даже на безгосударственном уровне. Потеряв государственность, все эти народы, и русский в первую очередь, окажутся ввергнутыми в водоворот социальных, военных, криминальных, демографических и даже антропологических катастроф. В результате нас может ожидать судьба многих африканских народов – фактически полное обнуление, погружение в хаос и разноплеменной геноцид.

Именно против такого варианта сейчас и борется Россия. Виктор Васильевич, спасибо за предупреждение! Покойтесь с миром.