Здоровые дети - здоровая страна

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Профилактику болезней Украина поставила на «стоп»

У медицинской системы Украины было хроническое недофинансирование. Во время неудачной медреформы, запущенной еще при прежнем украинском президенте Порошенко, врачи лишились многих льгот и доплат. Очередная реформа уже при новой власти оказалась не лучше. По сути - главной идеей «новшеств» в сфере здравоохранения стало резкое сокращение количества больниц и клиник. Коснулась она и диспансеризации, которую попросту отменили.

- Регулярный обзор здоровых людей не существует и не признается в цивилизованных странах мира как эффективная модель здравоохранения, - пыталась оправдать свои нововведения

и. о. украинского министра здравоохранения Ульяна Супрун. - Значительное количество диагностических обследований и лабораторных исследований приводит к накоплению ошибочных результатов и дальнейшему ненужному лечению.

На профилактической медицине на Украине поставили крест, позабыв о самом главном - здоровье нации. Но, к счастью, для жителей новых регионов России все это в прошлом.

С заботой о молодом поколении

Теперь тщательный осмотр пройдут абсолютно все юные жители Запорожской, Херсонской областей, а также ДНР и ЛНР в возрасте от 2 до 17 лет. Председатель правительства России Михаил Мишустин уже подписал распоряжение о выделении на эти цели более 353,2 миллиона рублей. Финансирование позволит обследовать свыше 80 тысяч ребят из новых российских регионов.

Владимир Круглый

Заслуженный врач России, член Комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый уверен - постоянное откладывание диспансеризации, плановых осмотров детей не пройдет бесследно.

- Потому что очень многие заболевания диагностируются именно на ранних стадиях, именно во время прохождения профилактических осмотров, - говорит Круглый. - Ко всему прочему, родители должны почувствовать изменение статуса с вхождением в состав Российской Федерации, и прежде всего они должны почувствовать заботу о детях. То, что в нашей стране особое отношение к детям, - это закреплено Конституцией и является государственным приоритетом.

Предполагается, что в Запорожской области диспансеризацию проведут за один учебный год. Уже сейчас эта работа начинается. Ориентировочные сроки диспансеризации: до мая 2023 года.

- Все дети пройдут профилактический осмотр, в результате которого будет определена группа здоровья ребенка и даны рекомендации о необходимости дальнейшего углубленного обследования в детской поликлинике при наличии необходимости, - сказали в минздраве Запорожской области.

Диспансеризация включает в себя общий анализ крови, анализ мочи, электрокардиограмму, осмотр специалистов. При необходимости дообследования будет назначаться УЗИ и осмотр более узких специалистов. После осмотра на всех юных пациентов будут заведены карточки с результатами анализов, а некоторым назначат лечение, если будут выявлены какие-нибудь заболевания.

ВАЖНО!

Диспансеризация детей проводится только с согласия родителей или законных представителей ребенка. Перед осмотром все мамы и папы получают бланк добровольного согласия, который необходимо заполнить. Отметим, что этот бланк универсальный, в нем предусмотрено большинство диагностических и лечебных процедур, в том числе и вакцинация.

Заполняя бланк добровольного согласия, родители могут вычеркнуть манипуляции, на которые согласия не дают. То есть если мать или отец не хотят, чтобы ребенка прививали, то принудительно вакцинировать его не будут.

Кстати, родитель имеет право, как законный представитель ребенка, присутствовать при осмотре.

КОНКРЕТНО

Какие врачи осматривают

Осмотр проводится базовыми и специализированными бригадами. В их составе - педиатр, невролог, детский хирург, стоматолог, травматолог-ортопед, оториноларинголог, психиатр, офтальмолог, акушер-гинеколог, уролог-андролог, эндокринолог, кардиолог, врач ультразвуковой диагностики.

НА ЗАМЕТКУ

Осмотры проводят в школах, для малышей - в детских садах. В учреждения приезжает бригада медиков, для которых организовывают место для проведения осмотров. Как правило, выбирается просторное помещение - спортивный или актовый зал. Но, например, окулист принимает ребят в кабинетах, где затемнили окна. Детей встречают врачи в халатах и масках, на столах у которых уже подготовлена вся информация о ребенке. То есть родителям предоставлять никакие документы не нужно.

- Весь скрининг занимает около 10 - 15 минут. Дольше всего проходит ультразвуковое исследование, - рассказывают члены выездной медицинской бригады. - По итогам осмотра ребенка ставят на диспансерный учет. Если необходимо более детальное обследование или дополнительная консультация, то об этом сообщают родителям и дают дальнейшие рекомендации.

- При необходимости организуем оказание медицинской помощи, в том числе в ведущих клиниках России, - сказал помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.