Настя Ивлеева пошла по мужикам

Ироничная ютуб-богиня заценит полсотни парней и сходит на 38 свиданий в надежде встретить любимого Фото: Борис КУДРЯВОВ

Звезда всех соцсетей разом, телеведущая и актриса (вот-вот выйдет сериал «Монастырь» с ней в главной роли) и каким-то чудом не певица — девица в самом соку. 31 год, пора бы и семьей обзавестись. Был у Насти такой опыт, и не то что бы печальный, но как-то не срослось - ее муж Алексей Узенюк, он же рэпер Элджей, стал ей как младший братик. Пришлось разводиться и просто дружить. Второй год уж одна.

Женской судьбой Насти озаботился ее родной канал «Пятница!» - с 11 ноября там станут искать ей подходящего кавалера в шоу «Сердце Ивлеевой». 50 парней отобрано, испытания для них готовы. Да, все это похоже на шоу ТНТ, где дважды «женили» Ольгу Бузову (да так никому и не пристроили). Но ведь «матримониальные» телешоу изобрели давным-давно, к чему тут новый велосипед городить?

К тому же новшества все-таки будут: выбирать мужчину мечты Насте помогут ее мама Наталья Никитина и родной брат Анатолий. Как бы ни прописывали их роли сценаристы, родные люди — он и есть родные: на все реагируют от души и сердца, а не так, как велит режиссер.

А главное, Ивлеева и Бузова все-таки очень разные. Настя снискала славу как смешливая, ироничная пацанка, а Оля всегда упирала на гламур, губки бантиком и оттопыренный наманикюренный пальчик. Формат дейтинг-шоу отличается исключительным лицемерием - соискатели туда приходят только самопиара ради (к Бузовой, например, подбивал клинья знойный актер Жан-Мишель Щербак, которому, как потом выяснилось, женщины совсем неинтересны — вот ведь п… притворщик!).

Но в данном случае есть надежда, что Ивлеева в силу присущего ей озорства и опыта постановки юмористических интернет-шоу превратит происходящее во что-то по-настоящему смешное. Опять же камерная «Пятница!» - это не монументальный ТНТ и там любят время от времени пустить в эфир толику дерзости.

В первом выпуске «Сердца Ивлеевой» участники пройдут сквозь сито предварительного отбора. Как в шоу «Голос», Настя с мамой и братом будут сидеть спиной к соискателям в возрасте от 22 до 43 лет и только на слух решать, поворачиваться к ним или нет. Причем у мамы и брата есть только одна попытка спасти кого-то из отвергнутых их дочерью и сестрой.

В итоге останутся только 12 мужчин, которые поселятся в… палатках на лужайке усадьбы, где будет королевствовать Настя. У нее впереди 38 свиданий, 278 объятий и только 2 поцелуя. Ведет шоу Роман Каграманов. Начало 11 ноября в 19.00 на «Пятнице!».