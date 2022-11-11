Цены под контролем

Платить можно любой валютой

Сейчас расплатиться в магазинах, аптеках, госучреждениях можно и украинской валютой, и российскими денежными единицами. По сообщениям министерства по тарифам и ценовому регулированию, до 1 января 2023 года на территории области действует курс 1 рубль = 1,25 гривны. Стоит помнить, что все торговые точки обязаны принимать оба варианта денежных средств. Сдача может выдаваться и в рублях, и в гривнах, в зависимости от того, какие деньги есть в кассе.

Для информирования жителей и продавцов волонтеры периодически организовывают расклейку объявлений с официальным курсом и уведомлением о необходимости принимать обе платежные единицы. 28 октября они отправились на Центральный и Образцовый рынки Мелитополя. А торговцы из других районов города смогли забрать раздаточный материал и самостоятельно разместить его в своих магазинах. Также в памятках написано, как должны правильно оформляться ценники - на них стоимость продукта должна быть указана в двух валютах или же только в рублях.

Проверяют, где есть завышение

Сегодня у каждого жителя Запорожской области есть возможность также пожаловаться на тех торговцев, которые намеренно цены завышают. Подобное нарушение покупатели нашли сразу в нескольких аптеках. В точках по Университетской улице и на проспекте Хмельницкого не соблюдали курс рубля к гривне и не писали две стоимости на ценниках. Это, конечно же, вносило сумятицу в процесс общения покупателя и продавца. А в одной из аптек решили подзаработать на противовирусном препарате, так востребованном в сезон простуд: его продавали на 39% выше рекомендуемой стоимости.

После сигнала жителей в аптеки пришли проверяющие и выписали предписания с требованием устранить нарушения. Конечно же, за добросовестностью нарушителей будут пристально следить.

Так же быстро реагируют власти и органы правопорядка на жалобы на цены в магазинах: спекулянтов, наживающихся на обменных операциях гривны к рублю, выводят на чистую воду и пресекают их деятельность. Например, часто поступают жалобы о том, что точки самовольно устанавливают курс рубля к гривне как один к одному. За первое нарушение установлен штраф в размере пять тысяч рублей, за повторное - 25 тысяч рублей. Если же продавец окажется рецидивистом, то его деятельность на территории Запорожской области могут вовсе прекратить.

Проверки в магазинах, на АЗС, в аптеках проводят и молодые активисты. Всю информацию они передают в министерство по тарифам и ценовому регулированию. Всех жителей просят активнее подключаться к этой работе и обязательно сообщать о любых нарушениях.

Куда пожаловаться

Жители региона могут воспользоваться чат-ботом в телеграме «Патруль цен». Он работает по адресу @patrulcen_bot.

Сюда можно задать любые вопросы, касающиеся тарифов, стоимости товаров, топлива, медикаментов. Либо информировать о проблеме с ценами, подробно описав ситуацию и по возможности прикрепив фото чека.

Только факты

Как должен выглядеть ценник?

Указано название продукта;

цена указана только в рублях или в рублях и гривнах, в пересчете по официальному курсу 1 к 1,25;

цены могут быть округлены до целых единиц, без копеек в большую сторону.

Пример

Мясо на рынке продается за 350 гривен. Это 437,5 рубля. Продавец может поставить цену 438 рублей, но не больше.

На осмотр каждого ребенка уходит около 15 минут.