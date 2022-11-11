Для школьников также есть меры поддержки.

ЗАБОТА О СЕМЬЯХ С ДЕТЬМИ

В Запорожской области впервые за двадцать лет люди наконец-то смогли почувствовать, что значит социальная стабильность, материальная поддержка и гарантии со стороны государства. В начале получатели пособий с недоверием относились к информации о том, что им полагаются выплаты. Но после поняли, что зря сомневались.

- При Украине люди могли рассчитывать только на себя. Заболел, нет денег на лечение - твои проблемы. Или кредит бери, или умирай. А как туго при Украине приходилось мамам с маленькими детьми. Никакой помощи от государства не видели. Когда узнала, что мне полагается пособие, вначале не поверила. Оказывается, зря, - рассказывает жительница Мелитополя, молодая мама Евгения Максименко.

Отметим, что в Запорожской области существуют широкие меры поддержки семей с детьми, и их список постоянно расширяется. Рассказываем подробно о финансовой помощи от государства.

Итак, семьи с детьми могут получить единовременные и ежемесячные выплаты.

Единовременные выплаты выдаются в следующих случаях:

- 10 тысяч рублей - по беременности,

- 20 000 рублей - при рождении ребенка;

- 10 000 рублей - всем семьям с детьми школьного возраста (на каждого школьника).

Ежемесячные выплаты и пособия осуществляются следующим категориям:

- 4000 рублей - на каждого ребенка до 18 лет (до 23 лет, если ребенок учится очно в вузе), 15 000 рублей - если ребенок под опекой или попечительством;

- 10 000 рублей - одиноким матерям (отцам) на каждого ребенка.

- Чтобы получить выплаты на банковскую карту ПСБ, родителям нужно написать заявление с указанием реквизитов счета, - уточнили в администрации Запорожской области.

- К поддержке можно отнести и бесплатное питание в школах, и организацию детского досуга за счет государства, и даже бесплатное ЭКО, провести которое можно за счет полиса обязательного медицинского страхования. Можно долго размышлять о каком-то мифическом «подкупе», о котором пишут украинские боты и некоторые персоны, но мы-то с вами понимаем: без поддержки граждан ни одно государство не может быть процветающим, - рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

ШКОЛЬНИКАМ - БИЛЕТЫ НА ПОЕЗДА СО СКИДКОЙ

Еще один приятный бонус от государства ждет учеников Запорожской области и других новых регионов страны. Школьники могут путешествовать на поездах дальнего следования со скидкой 50%. Она распространяется на школьников очной формы обучения с 10 до 17 лет и действует во время учебного года - с 1 января по 31 мая и с 1 сентября по 31 декабря.

- Скидка действует в общих, плацкартных вагонах, вагонах с местами для сидения, а также в двухэтажных пассажирских вагонах с 4-местными купе поездов дальнего следования всех категорий во внутригосударственном сообщении, - сообщили в Минтрансе РФ.

Для получения скидки ученику нужен только паспорт или свидетельство о рождении.

ПОДДЕРЖКА ВЕТЕРАНОВ

Ветераны ВОВ получают ежемесячную помощь от государства.

В Запорожской области также предусмотрено ежемесячное пособие для ветеранов Великой Отечественной войны.

- Ветераны ВОВ за все время подали 93 заявки на получение ежемесячных выплат. Помощь в размере 5 тысяч рублей получают уже 42 человека, - сообщили в правительстве региона.

Напомним, что в области работают 8 пунктов, где можно подать заявление на оформление единовременных или ежемесячных выплат.

Их адреса:

Энергодар, ул. Казацкая, 17;

Васильевка, бул. Центральный, 1;

Пологи, ул. Единства, 30;

Бердянск, ул. Дзержинского, 27/34;

Мелитополь, пр-т Б. Хмельницкого, 68А;

Мелитополь, ул. Гризодубовой, 44;

Мелитополь, ул. Гагарина, 1;

Мелитополь, ул. Беляева, 18.

ПЕНСИИ - В СРОК

Жители Запорожской области продолжают регистрироваться в Пенсионном фонде для получения ежемесячных выплат. Как рассказали в правительстве области, для регистрации необходимы следующие документы: паспорт, идентификационный код, пенсионное удостоверение. При отсутствии пенсионного удостоверения можно предоставить трудовую книжку с отметкой о назначении пенсии.

Наряду с трудовой книжкой для подтверждения трудового стажа принимают трудовой договор гражданско-правового характера; военный билет или справку военного комиссариата; диплом (свидетельство) об окончании учебного заведения высшего или среднего профессионального образования по очной форме обучения; документы о рождении детей (свидетельство о рождении, свидетельство об усыновлении и другие); справки персонифицированного учета по форме ОК 5 и ОК 7.

Главное отделение Пенсионного фонда расположено по адресу: г. Мелитополь, ул. Ивана Алексеева, 2А.

ПОСОБИЯ ИНВАЛИДАМ

Людям с инвалидностью полагаются социальные пособия. Ежемесячные выплаты составляют 10 000 рублей инвалидам (общее заболевание, дети-инвалиды, инвалиды по несчастным случаям и профессиональным заболеваниям), лицам, которые получали выплаты в управлении социальной защиты населения и не являются получателями в пенсионном фонде.

3000 рублей - тем, кто ухаживает за инвалидами I и II групп, за детьми-инвалидами и лицами, достигшими возраста 80 лет.

Для регистрации необходимы следующие документы: оригинал паспорта; оригинал справки о регистрации места проживания (в случае ID-паспорта); оригинал идентификационного кода; оригинал свидетельства о рождении ребенка (для детей-инвалидов); оригинал паспорта и справки о регистрации места проживания ребенка (для детей-инвалидов от 14 лет); оригинал справки ВТЭК (для инвалидов с 18 лет).

- Для оформления ежемесячной социальной выплаты необходимо обратиться в отделение министерства труда и социальной политики в вашем городе, - сказали в администрации области.

Жители нового региона РФ получают выплаты по российским стандартам.

ВЫПЛАТЫ ПОСТРАДАВШИМ ОТ АГРЕССИИ УКРАИНЫ

Также определены размеры единовременной компенсации жителям региона за вред, причиненный их жизни и здоровью в результате агрессии Украины.

Размер компенсаций:

- семьям погибших из числа гражданского населения - 1 000 000 рублей;

- лицам из числа гражданских, признанным лицами с инвалидностью вследствие ранения (контузии) или увечья, полученного в результате агрессии Украины против мирных граждан, - 750 000 рублей;

- лицам из числа гражданского населения, получившим тяжелые ранения, контузии или увечья, - 500 000 рублей;

- лицам, получившим ранения, контузии или увечья средней и легкой степени тяжести, - 100 000 рублей.

Право на получение единовременной компенсации имеют пострадавшие в результате агрессии на территории Украины в период с 24 февраля 2022 года, - пояснили в администрации области.