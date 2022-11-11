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Политика10 ноября 2022 22:00

Стабильность, гарантия, помощь

На какие выплаты могут рассчитывать жители Запорожской области
Анна ШИЛЯЕВА
Для школьников также есть меры поддержки.

Для школьников также есть меры поддержки.

ЗАБОТА О СЕМЬЯХ С ДЕТЬМИ

В Запорожской области впервые за двадцать лет люди наконец-то смогли почувствовать, что значит социальная стабильность, материальная поддержка и гарантии со стороны государства. В начале получатели пособий с недоверием относились к информации о том, что им полагаются выплаты. Но после поняли, что зря сомневались.

- При Украине люди могли рассчитывать только на себя. Заболел, нет денег на лечение - твои проблемы. Или кредит бери, или умирай. А как туго при Украине приходилось мамам с маленькими детьми. Никакой помощи от государства не видели. Когда узнала, что мне полагается пособие, вначале не поверила. Оказывается, зря, - рассказывает жительница Мелитополя, молодая мама Евгения Максименко.

Отметим, что в Запорожской области существуют широкие меры поддержки семей с детьми, и их список постоянно расширяется. Рассказываем подробно о финансовой помощи от государства.

Итак, семьи с детьми могут получить единовременные и ежемесячные выплаты.

Единовременные выплаты выдаются в следующих случаях:

- 10 тысяч рублей - по беременности,

- 20 000 рублей - при рождении ребенка;

- 10 000 рублей - всем семьям с детьми школьного возраста (на каждого школьника).

Ежемесячные выплаты и пособия осуществляются следующим категориям:

- 4000 рублей - на каждого ребенка до 18 лет (до 23 лет, если ребенок учится очно в вузе), 15 000 рублей - если ребенок под опекой или попечительством;

- 10 000 рублей - одиноким матерям (отцам) на каждого ребенка.

- Чтобы получить выплаты на банковскую карту ПСБ, родителям нужно написать заявление с указанием реквизитов счета, - уточнили в администрации Запорожской области.

- К поддержке можно отнести и бесплатное питание в школах, и организацию детского досуга за счет государства, и даже бесплатное ЭКО, провести которое можно за счет полиса обязательного медицинского страхования. Можно долго размышлять о каком-то мифическом «подкупе», о котором пишут украинские боты и некоторые персоны, но мы-то с вами понимаем: без поддержки граждан ни одно государство не может быть процветающим, - рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

ШКОЛЬНИКАМ - БИЛЕТЫ НА ПОЕЗДА СО СКИДКОЙ

Еще один приятный бонус от государства ждет учеников Запорожской области и других новых регионов страны. Школьники могут путешествовать на поездах дальнего следования со скидкой 50%. Она распространяется на школьников очной формы обучения с 10 до 17 лет и действует во время учебного года - с 1 января по 31 мая и с 1 сентября по 31 декабря.

- Скидка действует в общих, плацкартных вагонах, вагонах с местами для сидения, а также в двухэтажных пассажирских вагонах с 4-местными купе поездов дальнего следования всех категорий во внутригосударственном сообщении, - сообщили в Минтрансе РФ.

Для получения скидки ученику нужен только паспорт или свидетельство о рождении.

ПОДДЕРЖКА ВЕТЕРАНОВ

Ветераны ВОВ получают ежемесячную помощь от государства.

Ветераны ВОВ получают ежемесячную помощь от государства.

В Запорожской области также предусмотрено ежемесячное пособие для ветеранов Великой Отечественной войны.

- Ветераны ВОВ за все время подали 93 заявки на получение ежемесячных выплат. Помощь в размере 5 тысяч рублей получают уже 42 человека, - сообщили в правительстве региона.

Напомним, что в области работают 8 пунктов, где можно подать заявление на оформление единовременных или ежемесячных выплат.

Их адреса:

Энергодар, ул. Казацкая, 17;

Васильевка, бул. Центральный, 1;

Пологи, ул. Единства, 30;

Бердянск, ул. Дзержинского, 27/34;

Мелитополь, пр-т Б. Хмельницкого, 68А;

Мелитополь, ул. Гризодубовой, 44;

Мелитополь, ул. Гагарина, 1;

Мелитополь, ул. Беляева, 18.

ПЕНСИИ - В СРОК

Жители Запорожской области продолжают регистрироваться в Пенсионном фонде для получения ежемесячных выплат. Как рассказали в правительстве области, для регистрации необходимы следующие документы: паспорт, идентификационный код, пенсионное удостоверение. При отсутствии пенсионного удостоверения можно предоставить трудовую книжку с отметкой о назначении пенсии.

Наряду с трудовой книжкой для подтверждения трудового стажа принимают трудовой договор гражданско-правового характера; военный билет или справку военного комиссариата; диплом (свидетельство) об окончании учебного заведения высшего или среднего профессионального образования по очной форме обучения; документы о рождении детей (свидетельство о рождении, свидетельство об усыновлении и другие); справки персонифицированного учета по форме ОК 5 и ОК 7.

Главное отделение Пенсионного фонда расположено по адресу: г. Мелитополь, ул. Ивана Алексеева, 2А.

ПОСОБИЯ ИНВАЛИДАМ

Людям с инвалидностью полагаются социальные пособия. Ежемесячные выплаты составляют 10 000 рублей инвалидам (общее заболевание, дети-инвалиды, инвалиды по несчастным случаям и профессиональным заболеваниям), лицам, которые получали выплаты в управлении социальной защиты населения и не являются получателями в пенсионном фонде.

3000 рублей - тем, кто ухаживает за инвалидами I и II групп, за детьми-инвалидами и лицами, достигшими возраста 80 лет.

Для регистрации необходимы следующие документы: оригинал паспорта; оригинал справки о регистрации места проживания (в случае ID-паспорта); оригинал идентификационного кода; оригинал свидетельства о рождении ребенка (для детей-инвалидов); оригинал паспорта и справки о регистрации места проживания ребенка (для детей-инвалидов от 14 лет); оригинал справки ВТЭК (для инвалидов с 18 лет).

- Для оформления ежемесячной социальной выплаты необходимо обратиться в отделение министерства труда и социальной политики в вашем городе, - сказали в администрации области.

Жители нового региона РФ получают выплаты по российским стандартам.

Жители нового региона РФ получают выплаты по российским стандартам.

ВЫПЛАТЫ ПОСТРАДАВШИМ ОТ АГРЕССИИ УКРАИНЫ

Также определены размеры единовременной компенсации жителям региона за вред, причиненный их жизни и здоровью в результате агрессии Украины.

Размер компенсаций:

- семьям погибших из числа гражданского населения - 1 000 000 рублей;

- лицам из числа гражданских, признанным лицами с инвалидностью вследствие ранения (контузии) или увечья, полученного в результате агрессии Украины против мирных граждан, - 750 000 рублей;

- лицам из числа гражданского населения, получившим тяжелые ранения, контузии или увечья, - 500 000 рублей;

- лицам, получившим ранения, контузии или увечья средней и легкой степени тяжести, - 100 000 рублей.

Право на получение единовременной компенсации имеют пострадавшие в результате агрессии на территории Украины в период с 24 февраля 2022 года, - пояснили в администрации области.

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