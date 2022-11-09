45-летняя Наталия Орейро омолодилась и снялась голой

Орейро решилась на откровенную фотосессию. Фото: СОЦСЕТИ

45-летняя актриса Наталия Орейро снялась в пикантной фотосессии. «Дикий ангел» удивил публику: Орейро позировала для фотографа в одних сапогах. Что же заставило артистку напомнить о себе столь экстравагантным образом?

Образ у Натальи Орейро и команды, продюсировавшей фотосессию, вышел таким, что супермодели позавидуют. О секретах и актуальности этих кадров kp.ru рассказал топ-стилист Анвар Очилов:

«Кому-то покажется, что на актрисе только парик и сапоги – это визуальный эффект. Для профессионального взгляда очевидно: она в нижнем белье. Сидеть абсолютно обнаженной перед большой командой удовольствие приятное не для всех – в момент сессии рядом со звездой: фотограф, его ассистент, стилист, гример, мастер по волосам, продюсер съемки. Специальные микро-комплекты белья со специальными наклейками на грудь используют для пикантных фотосессий в глянцевых журналах. Потом их убирают ретушью при обработке фото. Образ создали очень удачный, я бы сказал лучший за все годы ее карьеры — гармоничный, максимально естественный, характеризующий звезду, не скрывающий и не акцентирующий возраст. Стильный парик прикрывает тело: густая челка и естественная укладка (будто ее и нет) – это теперь в тренде. Ей идет.

Актриса нашла сапоги в модных оттенках 2023 года. Фото: СОЦСЕТИ

Несмотря на акценты, образ нежный. Яркий и актуальный макияж: акцент с помощью стрелок сделан на глазах, подчеркнуты скулы, брови, дымчатые губы. Образ держат сапоги. Одна из поз придумана так, чтобы издалека с помощью бесконечных ног создать эффект яркого мини-платья. В этой обуви соединили все модные оттенки грядущего 2023 года. Многие, оценивая образ, обратили внимания на возраст актрисы. Вполне себе нормальный возраст, чтобы продемонстрировать красоту тела и модные тренды. После 40 лет жизнь только начинается и эта фотосессия – очередное доказательство. Удачные эксперименты с образом возможны в любом возрасте».

Наталия Орейро и правда в отличной форме: при росте 171 см она весит 53 кг. А ее параметры всегда были модельными: 92 – 61 – 92. Естественно, что в социальных сетях нашлись и критики «обнаженки»: мол поздно выставлять прелести напоказ. Когда женщина в такой отличной форме, то можно и похулиганить. Хотя заметно, что и эти кадры без ретуши не обошлись.