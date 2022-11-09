Мир восхищается русским бойцом, отбросившим украинские гранаты: раскрыто имя героя

Мы видим, как беспилотники, будто назойливые мухи пытаются ужалить лежачего воина, у которого нет даже оружия.

«Один в поле воин, если он по-русски скроен», - так говорили о героях Великой Отечественной войны, что проявляли мужество и героизм, о которых мог никто и не узнать. И часто узнавали о примерах отваги наших воинов от местных жителей и врагов, которые всегда ценили в русских эти качества.

ПОЧЕМУ НЕ БЕЖАЛ

Когда на украинском телеграмм-канале появились кадры архивного видео (похоже, что дело было прошлой весной, когда земля чуть подсохла), где операторы украинских беспилотников закидывают гранатами лежачего в окопе военнослужащего это многих повергло в шок.

На самом деле подобные устройства используются активно как украинскими националистами, так и нашими спецподразделениями, что находятся на передовой. На беспилотниках сейчас устанавливаются системы сброса, что позволяют операторам сбрасывать гранаты и мины со стабилизаторами с точностью до метра и порой попадать даже в люк танка. Оружие дешевое и страшное: беспилотник часто на сразу не замечают в небе.

Судя по кадрам, кто-то герою ролика чуть раньше оказывал медицинскую помощь: рядом на бруствере виден сброшенный бронежилет, распорота подкладка теплой военной куртки, на ноге нет одного берца. Похоже, он на момент съемки он уже получил множественные осколочные ранения от первой упавшей на позиции гранаты. И настойчивое желание операторов беспилотников задвухсотить бойца говорят о том, что они охотились за ним не первые минуты. Или он им чем-то сильно досадил.

Мы видим, как беспилотники, будто назойливые мухи пытаются ужалить лежачего воина, у которого нет даже оружия. На него сбрасывают две гранаты РГД-5, что имеют задержку в 3,2 - 4,2 секунды. Этого времени чудесным образом нашему бойцу хватает, чтобы нащупать их рукой за спиной, у живота и отбросить вверх за бруствер. Взорвись любая из них в окопе, и он бы мгновенно погиб.

КТО ЕГО АНГЕЛ?

Поняв, что боец не желает умирать, операторы прицепили на подвес дрона уже выстрел от осколочного гранатомета ВОГ-17, что взрывается мгновенно без задержки от соприкосновения с землей. И тут случилось чудо: может оператор поторопился нажать на сброс, а может ангел спаситель подул на стабилизатор боеприпаса и отвел его от окопчика.

ВОГ-17 взорвалась выше окопа за бруствером.

Боец понял, что чудеса не могут длиться вечно, и собрав последние силы, поднялся на ноги и сменил позицию.

Увидев эти кадры, британские читатели «Телеграфа» забросали видео на сайте издания гневными комментариями: «Русские непобедимы», «Такое хладнокровие военных - свидетельствует о победе России», «Кто его ангел спаситель?».

Еще много чего неприятного написали про украинских военных, что «лихо справляются только со слабыми и безоружными». После этого «Телеграфу» пришлось закрыть доступ к комментариям читателям.

ОКАЗАЛСЯ ОН ЖИВОЙ?

Сегодня появилась информация, что храбрый русский воин жив!

Пользователям Telegram предположили, что русского героя, что так хладнокровно отбрасывал от себя украинские гранаты, зовут Алексей, и он был призван из воинской части, что расположена у поселка Каменка Ленинградской области. А еще то, что он продолжает служить в пехоте 138-й мотострелковой бригады.

Но как стало известно KP.RU подобные случаи имели место сразу в нескольких наших подразделениях. А вот обмундирование героя на кадрах отлично от того, что носили прошлой весной военнослужащие 138-й мотострелковой бригады.

Но появление этих кадров на украинском «Телеграмм -канале» тоже не случайно. Очевидно, что там учат на примерах героизма наших бойцов.

ИМЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО УСТАНОВЯТ

Так было и во время Великой Отечественной войны. Фашисты педантично и скрупулезно документировали случаи героизма наших воинов. Тут можно вспомнить немецкие фотографии с казнями Зои Космодемьянской и Веры Волошиной, групповые кадры рядом с убитыми у пулеметов красноармейцами в дни ожесточенных позиционных боев. А сколько мемуаров вышло после войны….

Вот воспоминание из дневника обер-лейтенанта 4-й танковой дивизии Фридриха Хёнфельда: «Он один стоял у пушки, долго расстреливал колонну танков и пехоту, так и погиб. Все удивлялись его храбрости… Оберст (полковник) перед могилой говорил, что если бы все солдаты фюрера дрались, как этот русский, то завоевали бы весь мир. Три раза стреляли залпами из винтовок. Все-таки он русский, нужно ли такое преклонение?»

Это немцы 17 июля 1941 года салютовали у тела 20-летнего уроженца Кричева (Белорусская ССР) Николая Владимировича Сиротинина. Старший сержант артиллерии остался один уцелевшим на этом рубеже, но не отступил.

Он успел из 76-мм пушки выпустить по танковой колонне 60 снарядов, подбил несколько боевых машин прежде чем был убит. Гитлеровцы захоронили его с воинскими почестями на берегу белорусской реки Сож. После войны жители деревни нашли свидетелей похорон. Установив имя героя они поставили на месте подвига советского артиллериста памятник.