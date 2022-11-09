Дебальцево будет с водой

С работами военные строители справились за три недели.

ПРЕОДОЛЕЛИ ВСЕ СЛОЖНОСТИ

Военные строители Министерства обороны России одержали еще одну победу на пути к восстановлению водоснабжения Донецкой Народной Республики. Под Дебальцевом ударными темпами за три недели был проведен водовод к теплоэлектростанции. Теперь город будет с водой и теплом.

Зимние холода не за горами, поэтому перед специалистами Военно-строительной компании (ВСК) стояла задача проложить трубопровод в кратчайшие сроки. Работы стартовали 7 октября. Черновский водовод, над которым трудились военстроевцы, был необходим для устойчивой работы местной электростанции. Он пролегает между железной дорогой и частной жилой застройкой.

Протяженность водовода 860 метров. Расстояние небольшое, но пришлось «обходить» частные дома и коммуникации фильтровальной станции. Это усложнило задачу строителей.

Владимир Шмайн

- Чтобы протянуть эту нить, пришлось преодолеть различные сложности, - рассказал военный строитель Владимир Шмайн. - По курсу пролегания водовода установлены 16 колодцев и множество сетей, ведущих к фильтровальной станции. Их нужно было обходить. Точка врезки расположена между железнодорожными путями. Пришлось учесть и частную жилую застройку, и местные фильтровальную и электрическую станции. В общем, это настоящий лабиринт. Но мы нашли из него выход. Теперь город будет с теплом.

На строительстве были задействованы 16 человек и 4 единицы техники ВСК. Также большегрузы обеспечивали подвоз материалов.

Черновский водовод - не единственный проект, над которым работали в Донбассе военные строители. Недавно они в Ровеньках (ЛНР) завершили строительство водовода протяженностью 41 километр. На территории ДНР уже работают линии до Волновахи, до Докучаевска и трасса от Ханженковского водохранилища до канала «Северский Донец - Донбасс».

МАСШТАБ РАБОТ ВПЕЧАТЛЯЕТ

Дебальцеву помогают не только военные строители. Шефство над городом взял Хабаровский край. Дальневосточный регион превратил Дебальцево в одну большую стройку. В 2015 году 80 процентов города было разрушено или повреждено. Восстановление тормозилось из-за военных действий и ограниченных возможностей республиканского бюджета.

Сейчас благодаря региону-шефу город начал преображаться. Завершен капитальный ремонт яслей-детского сада № 5 «Ладушки», центра детского и юношеского творчества, централизованной библиотечной системы и Дебальцевского литературно-исторического музея. Проводится капремонт физкультурно-спортивного комплекса «Локомотив», уже восстановлен бассейн.