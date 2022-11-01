Ремонтируем дороги

В Новоазовском районе с помощью специалистов из Московской области активно идет восстановление автомобильных дорог общей протяженностью более 60 километров, а также шести мостов. Эти путепроводы украинские боевики взорвали в ходе боевых действий.

ЮЖНАЯ СВЯЗКА

- Уже сейчас дорожники наносят разметку, устанавливают знаки, обустраивают тротуары, - рассказал председатель правительства ДНР Виталий Хоценко. - Также в рамках шефской помощи мостовики из Московской области проводят ремонт мостов, на двух из которых движение планируется открыть уже в этом году.

По словам премьер-министра, дороги в районе не ремонтировались почти 50 лет, и киевскую власть совсем не заботило их состояние.

Ударными темпами идет строительство путепроводов в поселках Сартана, Старый Крым и Калиновка. Это пригороды Мариуполя.

Залим Эзде

- На мосту в Сартане сейчас строят опоры, устанавливают трубы и сваи. Параллельно ведется разработка подходов к мосту, - сообщил о ходе работ советник министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Залим Эзде.

Тем временем на мосту в Калиновке установили пролеты и готовятся монтировать балки и опоры.

Между Старым Крымом и Каменском также строится новый мост. Российские подрядчики планируют закончить его через две недели. После этого разрушенный мост демонтируют.

ЖИТЕЛИ ОЦЕНИЛИ

Тем временем в самом Новоазовске дорожники из Подмосковья капитально отремонтировали восемь городских дорог, а также тротуары. Еще предстоит сделать четыре межпоселковые дороги - всего 38 километров. Помимо асфальтного покрытия, в районе меняют бордюры, строят остановки общественного транспорта. Жители Новоазовска по достоинству оценили обновленные дороги и тротуары.

- Отлично сделали, - говорит водитель Николай. - Дорогу строили при моем детстве. Лет десять назад подлатали, и все.