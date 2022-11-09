Александр Моор: «Тюменские ветераны как никто понимают и чувствуют серьезность и ответственность современной ситуации»

Источник фото: gubernator.admtyumen.ru

Во время торжественной встречи с активистами ветеранского движения Александр Моор отметил, что с момента своего основания региональный совет ветеранов превратился в мощную движущую силу. Члены организации инициируют многие полезные идеи и реализуют нужные для всех жителей Тюменской области задачи.

Александр Моор поблагодарил ветеранов за активное участие в патриотическом воспитании молодежи региона и дал высокую оценку роли ветеранских организаций в деятельности по сохранению памяти о великих подвигах российского народа, в сбережении культурного наследия, а также в обеспечении достойного уровня жизни старшего поколения и сохранении политической стабильности в регионе.

«Сегодня Россия отстаивает свои убеждения и истинные ценности, свой суверенитет, борется с неонацизмом, противостоит коллективному Западу», – констатировал Александр Моор.

Губернатор добавил, что тюменские ветераны понимают и чувствуют серьезность и ответственность современной ситуации. Поэтому откликнулись всей душой и включились реальными делами в народное движение по поддержке российской армии и семей военнослужащих, которые участвуют в специальной военной операции.

Председатель Голышмановской районной ветеранской организации Ирина Грабко рассказала участникам встречи об участии представителей старшего поколения в работе «социальных гостиных». Они созданы в Тюменской области для поддержки семей воинов-сибиряков. «Дежурные бабушки» делятся с родными и близкими наших солдат и офицеров своим богатым жизненным опытом и дарят им душевное тепло. В планах – создание «тимуровских команд» из школьников, которые под началом ветеранов будут помогать солдатским семьям по хозяйству», - пояснила Ирина Грабко.

«Чувствую, что наши социальные гостиные работают. Самое главное — это душевность. Это именно та идеология, тот смысл, который мы закладывали, когда обсуждали, как нам выстроить работу», — сказал Александр Моор в ответ на эмоциональное выступление Ирины Грабко.

Председатель Ишимского районного совета ветеранов Евгений Зимин рассказал о работе с десятками трудных подростков и семей, которые находятся в сложной жизненной ситуации. А лидер общественной организации «Ветераны-пограничники Тюменской области» Нуртдин Ибрагимов инициировал организацию встреч представителей старшего поколения, которые имеют опыт участия в боевых действиях, с мобилизованными воинами, проходящими боевую подготовку на военных полигонах в окрестностях Тюмени.

Свыше десяти тысяч различных акций и мероприятий проводит Тюменский областной совет ветеранов ежегодно. У жителей региона большой популярностью пользуются конкурс «В единстве наша сила», флешмоб «История одной песни», смотр-конкурс «Ветеранское подворье», а также военно-патриотический квест «Метелица».

Представители ветеранские организации ухаживают более чем за полутора тысячей пожилых маломобильных жителей Тюменской области. Также при областном совете ветеранов действует благотворительный счет «Благодарение Победителям» для дополнительной материальной поддержки ветеранов войны. За время его деятельности помощь оказана более 2,5 тысячи ветеранов Великой Отечественной войны.

«Мы – с вами. Задачи, которые вы перед нами ставите, нам по плечу. Мы – вместе, а значит, мы победим!» – обратился к Александру Моору председатель Тюменского областного совета ветеранов (пенсионеров) войны и труда Степан Киричук, поблагодарив губернатора и правительство Тюменской области, депутатов Тюменской областной Думы, муниципальные органы власти за заботу о старшем поколении и поддержку ветеранского движения.

Александр Моор обратился со словами благодарности к представителям старшего поколения за активное участие в работе «социальных гостиных» и поддержал инициативу об организации встреч ветеранов боевых действий с мобилизованными военнослужащими.

«Общение с вами – это всегда радость и заряд энергии», – сказал Александр Моор.

«В чем тактика наших врагов? В попытках расколоть нас по самым разным граням. Но мне кажется, что наша страна всегда выживала в трудные времена именно потому, что когда на нас начинают давить, то мы откладываем в сторону все разногласия и текущие проблемы и консолидируемся вокруг нашей истории и сильного лидера. Сегодня у России такой лидер есть. И кому, как не ветеранам, выступить закоперщиками этой консолидации», – подчеркнул глава Тюменской области.

НАША СПРАВКА

В Тюменской области работает 71 семейная социальная гостиная для семей военнослужащих.

Их услугами воспользовались свыше 660 человек. На горячую линию психологической поддержки (8-800-201-41-41) обратились более 260 человек.

В гостиных организованы:

- вовлечение семей в неформальное общение;

- группы пребывания детей на период занятости родителя;

- содействие в получении комплекса социально-реабилитационных услуг;

- консультирование по правовым, финансовым и социальным вопросам.