Названа лучшая сеть магазинов с товарами для здоровья: чем она отличается от других

Церемония награждения премии «Качество обслуживания и права потребителей». Фото предоставлено пресс-службой ОРТЕКИ.

В октябре прошла крупная конференция и премия «Качество обслуживания и права потребителей» - мероприятие, на котором награждаются организации, развивающие клиентский сервис. В этом году сразу в двух номинациях признана лучшей профессиональная сеть ортопедических салонов ОРТЕКА Жюри премии составляли ведущие специалисты общественных организаций, таких как Союз потребителей России и СНГ, Ассоциация компаний розничной торговли, Ассоциация компаний интернет-торговли.

ОРТЕКА заняла первое место в категории «Розничная торговля»: эксперт высоко оценили уникальный формат оказания ортопедической помощи, который организация непрерывно совершенствует. А ортопедические подушки TRELAX Respecta были отмечены наградой в специальной номинации «Выбор потребителей».

Салоны сети выгодно отличаются от прочих. Например, прямо в салонах можно записаться на прием к травматологу-ортопеду, получить консультацию. «Комсомольская правда» рассказывает, что еще отличает победителя премии этого года.