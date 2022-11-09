Директору биеннале может грозить статья за нецелевое использование бюджетных средств

Юлия Музыкантская считает, что в случае переноса выставки ей может грозить статья за нецелевое использование бюджетных средств. Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

История с биеннале продолжает обрастать скандалами. Выставка современного искусства должна была открыться 7 ноября в Новой Третьяковке, однако этого не состоялось из-за претензий, предъявленных Третьковской галереей. Министерство культуры не исключило, что биеннале может пройти и на других площадках. (Многие даже предположили, что выставка переедет на ГЭС-2). Однако директор биеннале Юлия Музыкантская считает, что в случае переноса выставки ей может грозить статья за нецелевое использование бюджетных средств.

В интервью "Русскому международному телевидению" Музыкантская рассказала, что перенос экспозиции осложняется тем, что целый ряд экспонатов сделан специально для помещения Новой Третьяковки, а для монтажа было использовано много дорогих, но одноразовых материалов:

- Натяжной экран для мультимедиа для инсталляции Дарьи Коноваловой-Инфанте - натягивается один раз и повторно не используется, - рассказала Юлия. - Перенос в любое другое место будет стоить 35 миллионов — кто мне их даст, когда, на каких основаниях? Мне в связи со всем, что происходит, может грозить статья за нецелевое использование бюджетных средств. Есть проблема, не правда ли?

В этом году спонсорами биеннале выступили Минкультуры, Промсвязьбанк, РЖД, а так же Президенский фонд культурных инициатив, выделивший 10 миллионов рублей. Среди зарубежных спонсоров - фонд Гейдара Алиева из Азербайджана. Как подчеркнула директор - выставка смонтирована в Новой Третьяковке и ждет своего открытия. Ранее в письме, адресованном Зельфире Трегуловой, Музыкантская предложила забыть претензии и совместно определить новую дату вернисажа.

Ответа от Трегуловой пока не поступило.

ПО ТЕМЕ

Напугал патриотизм или бездарность: Почему на самом деле отменили скандальную биеннале в Третьяковке

Отмененную в Третьяковской галерее скандальную Московскую биеннале могут провести в другом месте (подробнее)