Генсек ООН: Мы несемся в климатический ад, не убирая ноги с педали газа

Генсекретарь ООН Антониу Гутерриш на климатической конференции в Шарм-эш-Шейхе. Фото: REUTERS

Открывшаяся в воскресенье в Египте 27-я Конференция ООН по изменению климата сразу началась с «жарких» заявлений. Несмотря на то, что высокопоставленные делегаты собрались на курорте Шарм-эш-Шейх, отдыхать там никто не думает.

Начался саммит с яркой речи генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. «Мы несемся прямо в климатический ад, не убирая ногу с педали газа, - завил генсек. – Окошко возможностей для решения проблемы еще остается открытым, но сейчас через него проникает только тонкая полоска света».

- Интенсивность и частота стихийных бедствий никогда еще не были настолько высокими, причем они происходят во всех частях света, принося новые и новые волны страданий миллиардам людей. Не пора ли положить конец этим страданиям? – задался вопроса президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.

Климатические изменения оборачиваются природными стихийными бедствиями. Фото: REUTERS

А вот премьер-министр маленького островного государства Антигуа и Барбуда Браун был весьма конкретен в своих заявлениях и нашел действенный метод: обложить нефтяников и другие сырьевые отрасли дополнительными налогами. «Пока они загребают барыши, вся планета пылает», - заявил Браун и предложил изящное решение: заставить «все нефтяные компании должны платить углеводородный налог на климат из своих доходов, чтобы компенсировать ущерб от разрушения экологии».

Другие островные государства поддержали это заявление. Что, кстати, не случайно: именно сравнительно небольшие острова пострадают больше всех от подъема уровня океана. Представитель Барбадоса вообще потребовал отдавать 10% нефтяных доходов на помощь пострадавшим от глобального потепления. А представитель тихоокеанского Тувалу призвал заключить «договор о нераспространении ископаемого топлива», то есть отказаться от разработки новых месторождений углеводородов. Он объяснил, что Тувалу и так уже страдает от изменений климата: «Теплеющие моря начинают пожирать наши земли - дюйм за дюймом».

Впрочем, Тувалу не привыкать к экстравагантным заявлениям и выступлениям. Для прошлой конференции в Шотландии министр юстиции, коммуникаций и иностранных дел Саймон Кофе записал видеообращение, стоя по колено в воде. Так он хотел привлечь внимание к вопросам изменения климата.

Конечно же, не обошлось без упоминания всуе России. «Мы не пожертвуем нашими климатическими обязательствами из-за энергетической угрозы со стороны России, и поэтому все обязательства, взятые на себя странами, должны быть выполнены», — заявил президент Франции Эммануэль Макрон. - Для более богатых стран, особенно европейских, включая Францию, это означает реализацию наших национальных стратегий в соответствии с принятыми обязательствами».