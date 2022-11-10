Что проверяет «тайный покупатель», можно ли покупать полуфабрикаты и от чего зависят цены на морковку

Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

А вот вы можете сказать, что для вас значит качество? Как вы определяете, качественный ли продукт, когда приходите в магазин? Вы покупаете хлеб, потому что он выглядит мягким и свежим? Или вы уже брали такой и вам понравилось? А может, вы доверяете конкретной марке и конкретной торговой сети?

Многие скажут, что покупателю вообще сложно определить на глазок качество товара. Красиво упаковать можно что угодно, при этом отвечать за качество должны производители и торговые сети. А как обстоят дела на самом деле, узнали журналисты «Комсомолки» Елена Аракелян, Анна Кукарцева и Оксана Нараленкова, буквально «допросив» заместителя генерального директора розничной сети «Магнит» Руслана Исмаилова.

ЧТО ПРОВЕРЯЕТ «ТАЙНЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ»

- Руслан, если не секрет, какой у вас годовой бюджет на поддержание качества товаров и услуг?

- Только в этом году мы в эти вопросы инвестируем более 13 млрд рублей.

- ?

- Качество распространяется не только на требования по товарам, но и по процессам внутренним. Это и выбор поставщиков и товара, это и закупка товаров, это и производство, и логистика, и много-много всего. Помимо требований российского законодательства, у нас есть свои требования компании, и в связи с этим мы проводим, например, аудит качества не только магазинов, не только нашей внутренней цепочки движения товаров, но и наших поставщиков, их производств, мест, где они выращивают, производят или хранят товары. Есть бытовые способы контроля качества. Например, «тайные покупатели». Проверяются температурный режим, место хранения, сроки годности, сроки реализации, чистота в магазинах, даже освещенность.

ПОКУПАТЕЛЬ СТАЛ ПАТРИОТОМ

- Вы ориентируетесь на собственное производство, на российское?

- Здесь есть интересный тренд в последнее время. Это такой, можно назвать, «потребительский патриотизм», когда люди все больше и больше начинают покупать отечественное. Надо понимать, что большая часть продуктов питания сейчас производится в России. Даже если говорить о бытовой химии, она производилась и производится здесь, хотя и под названиями тех мировых брендов, которые у всех на слуху.

У нас 18 своих предприятий, производящих продукты питания. Мы выращиваем помидоры, огурцы, баклажаны, грибы разные, зелень.

Помимо этого, есть производство кулинарии, хлеба, который мы делаем в магазинах, что очень популярно.

Мы начали производить мясные хлеба, например. Или шикарные колбасы. Причем надо отметить, что во всем, что мы производим, нет ни грамма химии.

МОЖНО ЛИ СПОКОЙНО ЕСТЬ ПОЛУФАБРИКАТЫ

- Как контролируется, что за обработку проходят полуфабрикаты? Чтобы потом себе спокойно на сковородочку котлетку положить – и она была бы и вкусной, и полезной.

- Сначала выбираем поставщика. Выбираем только лучшее, чтобы мы понимали, какое качество поставляемого мяса, рыбы, овощей. Причем мы для собственных производств делаем поставки отдельно от тех, что идут в магазины. Они не лучше и не хуже, все то же самое, но поставляется отдельно. Как раз для того, чтобы был контроль на каждом этапе прохождения сырья. Мы получаем, понимаем, что хорошее качество, дальше пускаем в производство.

ПРО ЦЕНЫ НА «»БОРЩЕВОЙ НАБОР»

- В этом году очень хороший урожай. Он сказался на ассортименте на прилавках, на ценах? В прошлом году самые простые овощи – морковка, капуста – дорожали феноменальными темпами. Морковка обогнала в цене бананы, над этим все смеялись… сквозь слезы.

- «Борщевой набор» – я думаю, все понимают, что это такое, – если брать осень к осени, упал в цене. Но цены формируются не только нами как продавцами. Главный фактор здесь – себестоимость. Мы как «Магнит» в целом все-таки привержены тому, чтобы держать более чем доступный уровень цен. У нас есть различные типы скидок, акций, промо. Вот весь октябрь у нас была скидка 15% на все овощи и фрукты, например.

Более развернутые ответы на эти и другие вопросы смотрите в нашем большом интервью: