Дома культуры России: сделано капитально!

Открытие дома культуры. Фото: Пресс-служба Главы Республики Адыгея

Для многих регионов и поселений это отрадный факт. Это значит, что дети не будут болтаться по улицам, а смогут ходить в кружки и секции, и их работающие родители будут за них спокойны. Что молодежь от скуки никуда не уедет. Что взрослые люди смогут здесь найти отдушину на досуге, будет куда сходить – в кино или на концерт, а то и заняться творчеством. То есть речь идет не просто о реконструкции старых и когда-то любимых стен, а о значительном социальном положительном изменении в судьбах большого числа людей по всей стране. Ведь Дома культуры (ДК) были и остаются местом всеобщего притяжения. В обновленном варианте – тем более. В них всегда много людей разного возраста, потому что в красивом и удобном пространстве приятно находиться и есть чем заняться. Растёт число кружков, ширится список интересных мероприятий, прибывает все больше посетителей. Всего за время реализации национального проекта «Культура» с 2019 года отремонтировано больше 1000 ДК, из них 140 досуговых учреждений построено с нуля. До конца 2022 года планируется завершить капитальный ремонт 317 Домов культуры.

Кабардино-Балкария: возрожденный из пепла

Так, современный и такой долгожданный Дом культуры открылся в Кабардино-Балкарской Республике, в сельском поселке Верхняя Балкария, для 5 тысяч жителей. Здание 1964 года постройки в аварийном состоянии находилось 18 лет, и уже никто не верил, что его когда-нибудь приведут в должный вид.

- Как мы долго ждали этого! - восклицает директор сельского ДК Али Цепишев. - Счастье, что попали в нацпроект. Признаюсь, было непросто собрать для этого все документы, но нам удалось. А потом в течение года Дом культуры возродился из пепла, фактически – из руин. Раньше был в очень плохом состоянии, там нельзя было находиться, не работало отопление, не было света. ДК был закрыт. Так что все до основания пришлось разрушить, до кирпичей, чтобы перестроить заново. А я ведь помню наш ДК, каким он был в моем детстве. Сам туда бегал на хореографию и вокал. Там всегда было людно, весело, крутили фильмы, устраивались дискотеки, новогодние балы. Ну, а сейчас тоже получилась сказка! Когда я приглашал публику на открытие Дома культуры после ремонта и рассылал знакомым афишу с театральной постановкой, то люди переспрашивали, мол, где это. И не верили, что это наш сельский Дом культуры стал таким красивым.

Действительно, после реконструкции в зале появились мягкие кресла, созданы комфортные условия для занятия творчеством, самореализации детей и взрослых. По словам директора, сельская молодежь чувствует себя скованной в больших городах, потому что на долгое время ребята выпали из социокультурного пространства. Но теперь, он уверен, появилась возможность работать в этом направлении.

- Ребята будут чувствовать себя увереннее, им станет интереснее жить. Сейчас потихоньку учатся и приобщаются к искусству. К нам приезжают звезды с концертами, артисты цирка, театральные труппы, - рассказал руководитель ДК.

Сельский Дом культуры работает совместно с Детской школой искусств (ДШИ). На данный момент в нем существует два отделения: эстрадный вокал и хореография, где под руководством Салимы Ульбашевой и Сакинат Мисировой занимаются 45 детей от 10 до 16 лет. Аккомпанирует на фортепиано Халимат Кужонова. Театральное творчество ведет Мариям Кучукова. Плюс работает кружок по декоративно-прикладному искусству: пластилиновой живописью очень нравится заниматься 11-тилетней Саиде Мусуковой, а Лейле Цикановой 10-ти лет нравится шитье и бисероплетение, Аминат Эндреева 13-ти лет любит работать с войлоком. Хуртаева Аслижан 10-ти лет с удовольствием занимается графикой и живописью. Жить в поселке детям явно не скучно. Скоро в клуб пригласят и взрослых. Они тоже смогут проявлять себя в творчестве на досуге. В ДК всем рады – достаточно туда лишь заглянуть.

Республика Осетия: 200 человек при культурном деле

Капитальный ремонт провели и в Доме культуры поселка Мизур Республики Северная Осетия, когда-то он относился к местным профсоюзам. Здание построили 70 лет назад и за все время ни разу капитально не ремонтировали. В 90-е годы его передали непосредственно Алагирскому району.

- Дом культуры был в ужасном состоянии. Полы, крыша, электрика, фасад – все кричало о помощи. И самое главное – по стенам пошли опасные трещины, грозящие обрушением, - так комментирует ситуацию «было и стало» начальник Управления культуры Алагирского района Дзамболат Дзугкоев. - Дом культуры находился в аварийном состоянии, и его включили в список нуждающихся в капремонте учреждений нацпроекта «Культура». Ремонт шел два года, за этот период в здании заменили кровлю, окна, электропроводку, пожарную сигнализацию, привели в порядок нарядный фасад с колоннами еще 50-х годов, благоустроили прилегающую территорию. В результате перепланировки в новом клубе появились репетиционный и зрительный залы, гримерки для артистов, помещения для занятий в кружках (для так называемых «клубных формирований») и внутренние туалеты. Словом, полностью все переделали – и ДК засиял другими красками. На сегодняшний день здесь работает 10 кружков, в которых занимается более 200 человек.

Дом культуры в поселке Зеленый Тамбовской области. Фото из архива ДК Тамбовской области

Тамбовская область: сообща создавали мажорную атмосферу

Благодаря нацпроекту преобразился и Дом культуры в поселке Зеленый Рассказовского района Тамбовской области. Как вспоминает местная жительница Ольга Кондрашова, мама маленькой Варвары, его открытия ждали всем посёлком: «В этот ДК ходили сначала моя бабушка, потом мама, а теперь туда с радостью бежит на занятия в театральную студию и спортивные кружки моя дочь. Мы рады, что такие проекты дают вторую жизнь тем учреждениям, которые для нас всех очень много значат, которые были в нашем детстве. Сегодня сюда очень приятно приходить».

- Район Зеленый у нас – один из самых молодых и живых, в нем проживает почти 4000 жителей, - с удовольствием комментирует происходящую динамику заместитель начальника отдела культуры Рассказовского района Ирина Романцова. - За последние три года по нацпроекту в районе было реконструировано шесть учреждений культуры. В частности, Дом культуры, который был всем необходим, – и детворе, и взрослым. Старое здание было в плачевном состоянии. Его ремонт шел сложно, поднимали, что называется, всем миром.

Деловое пространство ДК. Фото из архива ДК Тамбовской области

Местные гордятся, что глава района Максим Егоров лично принимал участие в работах наравне со строителями. Вместе подбирали цвет стен, создавали общую мажорную атмосферу. Дом культуры получился, как игрушка. Яркий, блестящий, позитивный, очень стильный и комфортный. Рядом появились пешеходные дорожки, благоустроили прилегающий парк, словом, подошли к вопросу комплексно. В поселке появился прекрасный полноценный современный культурно-образовательный центр с актовым и спортивным залом (раздевалкой и душевыми), кружками по допобразованию, муниципальным волонтерским центром, зоной для коворкинга, деловым пространством и игровой. В этих же стенах репетирует знаменитый здешний хор «Славянка» – с традициями и корнями. Кстати, зрительный зал тоже изрядно похорошел – с новой обивкой для кресел и сценическим интерьером, а также получив световое и звуковое оборудование.

- В этом году мы постараемся расширить направления допобразования, чтобы эксплуатировать обновленное здание по максимуму, - поделилась ближайшими планами Ирина Вячеславовна. - Мы хотим, чтобы и взрослому населению в новых стенах нашлось место и занятие. И для людей с ограниченными возможностями тоже созданы все условия. Двери открыты для всех.

Игровая комната ДК Тамбовской области. Фото из архива ДК Тамбовской области

Республика Бурятия: не дали погаснуть очагу культуры

В Республике Бурятия в селе Топка долгое время угасал еще один очаг культуры, построенный в 1967 году и с тех пор не знавший ремонта. Но и он ожил. В ходе ремонта в здании заменили крышу, окна, двери, полы, потолки, дымовую трубу. Также отремонтировали сцену, систему отопления, крыльцо, установили противопожарные двери, облицевали поверхности стен, провели внутренние работы. Село активное, здесь сегодня проживают почти 500 человек. В клубе работает библиотека, имеется спортивно-игровая зона, включающая бильярд, теннис и тренажеры.

ДК в Северной Осетии в поселке Мизур. Фото из архива ДК

Обновленный клуб притягивает односельчан. Кто-то приходит книжку почитать или журнал, кто-то – просто пообщаться. Он для всех, в том числе и для людей с ограниченными возможностями по здоровью, и для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. При клубе работают ТОСы «Рыжик», «Патриот», для женщин создано сообщество любителей-цветоводов клуб «Бегония», а при библиотеке – ТОС «Библионяня». Кстати, книжный фонд местной библиотеки составляет 4 тысячи экземпляров, что вовсе не мало для сельской местности.