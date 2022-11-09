"Выясняем, откуда пошла информация о смерти". Помощница Кирилла Стремоусова прокомментировала аварию в Херсоне

Заместитель губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов. Фото: YouTube

После того, как на лентах информагенств появилось сообщение о том, что замгубернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП, «Комсомолке» удалось связаться с его помощницей Ириной Шапель. Вот что она заявила в 16.32 в интервью «КП».

- Где и как произошло смертельное ДТП?

- Информацию не подтверждаю.

- Что это значит? Информация появилась на лентах информагенств со ссылкой на обладминистрацию...

- Официального подтверждения администрации Херсонской области нет. Мы сейчас пытаемся выяснить, откуда пошла информация. Ни Минздрав, ни администрация области не подтверждают этого.

- Есть ли связь со Стремоусовым сейчас?

- Сейчас связи нет. Но это не связано с нынешними ситуациями. В области связь последние две недели связь плохая.

- Вы сейчас пробуете получить информацию — где Стремоусов и что с ним?

- Да. Все верно.

- Официальное сообщение когда ждать?

- На телеграм-канале администрации Херсонской области Владимир Васильевич Сальдо сделает официальное заявление.