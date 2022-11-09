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9 ноября 2022 13:59

"Выясняем, откуда пошла информация о смерти". Помощница Кирилла Стремоусова прокомментировала аварию в Херсоне

Помощница Кирилла Стремоусова сообщила об официальном заявлении, которое сделает врио губернатора Херсонской области
Игорь ЯКУНИН
Игорь ЯКУНИН
Заместитель губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Заместитель губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Фото: YouTube

После того, как на лентах информагенств появилось сообщение о том, что замгубернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП, «Комсомолке» удалось связаться с его помощницей Ириной Шапель. Вот что она заявила в 16.32 в интервью «КП».

- Где и как произошло смертельное ДТП?

- Информацию не подтверждаю.

- Что это значит? Информация появилась на лентах информагенств со ссылкой на обладминистрацию...

- Официального подтверждения администрации Херсонской области нет. Мы сейчас пытаемся выяснить, откуда пошла информация. Ни Минздрав, ни администрация области не подтверждают этого.

- Есть ли связь со Стремоусовым сейчас?

- Сейчас связи нет. Но это не связано с нынешними ситуациями. В области связь последние две недели связь плохая.

- Вы сейчас пробуете получить информацию — где Стремоусов и что с ним?

- Да. Все верно.

- Официальное сообщение когда ждать?

- На телеграм-канале администрации Херсонской области Владимир Васильевич Сальдо сделает официальное заявление.

ЧППроисшествия: ЧП