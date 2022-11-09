В моду вошел костный бульон: опасно ли это

Костный бульон насыщен витаминами, полезными ферментами и аминокислотами. В последнее время ему приписывают чуть ли не чудодейственные свойства. Фото: Shutterstock

На улице темно и зябко, мысли — как бы оздоровиться. И вот — новая мода. Сторонники здорового питания всерьез заговорили о костном бульоне. Это блюдо богато насыщенным коллагеном, а значит оно – вроде как в состоянии омолодить кожу. Бульон насыщен витаминами, полезными ферментами и аминокислотами, магнием. Казалось бы, просто кладезь для поддержания организма в ситуации упадка сил, сплошная польза для суставов. Но действительно ли костный бульон настолько полезен и всем подходит?

Старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ Зухра Павлова говорит: бульон очень быстро помогает набрать жировую ткань. Это хорошо, если человек долго болел, истощен. Но вреда, похоже, больше, чем пользы.

1. В бульоне концентрируются пурины, которые повышают уровень мочевой кислоты. Получается, что бульон состояние суставов, наоборот, ухудшит. Повысится и артериальное давление.

Кандидат медицинских наук, эндокринолог, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ Зухра Павлова. Фото: Михаил ФРОЛОВ

2. Пропагандисты костных бульонов пишут, что продолжительная варка гарантирует избавление от антибиотиков и гормонов, которые были в мясе. Это не так: все, что было в организме животных и птиц, окажется и в бульоне.

3. В бульоне много натрия, а это опять же про рост артериального давления через задержку воды.

4. Длительная варка изничтожит большую часть витаминов, в том числе и ферментов, на выходе все равно получится сверхпитательная взвесь жира.

5. Идея получить коллаген для кожи из костного бульона (неважно, варили вы его 2 часа или 24) также несостоятельна. Коллаген, попадая в желудочно-кишечный тракт, распадаются до аминокислот. И организм сам сформирует те белки, которые ему требуются. Наладить синтез именно коллагена употреблением костного бульона невозможно. Куда как действеннее есть качественный белок, заниматься физкультурой и вовремя ложиться спать.

Есть и забавная и совершенно нежизнеспособная рекомендации использовать кости животных травяного, а не зернового откорма. Разница отразится только на вашем кошельке, считает доктор Зухра Павлова, отмечая, что мода в диетологии – это очень вредная история. Самое надежное – питаться простой здоровой пищей в умеренных количествах.