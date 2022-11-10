Страшно ли это – бросать пить: врач разобрал плюсы и минусы отказа от алкоголя

Обычно у нечасто выпивающего человека наблюдается скорее психологическая зависимость от алкоголя, чем физиологическая. Фото: Shutterstock

Пока народ сидел по домам и страшился ковида, пьянства стало больше: так говорят и наркологи, и статистика. Ковид закончился, но лучше не стало. Привыкли понемногу потягивать. А в чем проблема? А в том, что медленное постоянное пьянство провоцирует алкогольный токсикоз, результат – отмирают нейроны головного мозга.

А еще пьянство – это рак, говорят в ВОЗ. «Этанол — главное канцерогенное вещество, - отмечает Нино Бердзули из этой организации. – Каждый год именно алкоголь становится причиной приблизительно 45 тысяч случаев рака молочной железы у женщин, четверть из которых заканчиваются смертью. А также примерно 60 тысяч случаев рака ободочной и прямой кишки у женщин и мужчин».

Но и без этих суровых фактов ясно, что алкоголь – зло, особенно женский: одутловатость и покраснение лица, лишний вес, отеки. Но, если бросить, организм восстановится, уверен нарколог Алексей Магалиф.

СНАЧАЛА ПЛОХО...

Безопасной дозы алкоголя нет, но иногда можно. Рюмка под борщ – да, две рюмки и каждый день – нет. Если вы пьете по 2 литра пива и пять рюмок водки в день, у вас химическое отравление организма, говорит Алексей Магалиф. Но вот вы решили завязать. Что происходит?

- Не все пройдет безболезненно, - говорит доктор. - Особенно, если человека выводят из длительного запоя (запоем считается более 500 мл крепкого алкоголя в день). Самые сложные первые 72 часа. Именно в это время организм начинает очищаться от алкогольных токсинов. Побочка: головные боли на манер мигрени (ощущение обруча на висках или каски на голове), ноющие боли в мышцах, тошнота, расстройство стула. Часто бывает светобоязнь, повышенное потоотделение (даже повышение температуры), дрожание рук и ног, сильная слабость. Это самые сложные часы, чтобы не сорваться, ведь постоянно возникает желание опохмелиться, скачет настроение, мучает бессонница или кошмары. Это состояние может продолжаться примерно неделю. Важно поддерживать организм медикаментозно (печеночные ферменты, препарат с калием для сердца, аспирин, сорбенты, витамины и т. д.).

Конечно, все эти ужасы ярко выражены в запущенных случаях. Обычный человек, когда решил завязать, так не страдает. У него скорее психологическая зависимость от алкоголя, чем физиологическая. Спасение простое: захотелось выпить – иди погуляй, займись чем-нибудь. И ломки не будет, и тяга уйдет.

Коронавирус и вводившиеся в связи с ним ограничения, увы, лишь усугубили проблему алкоголизма. Фото: Shutterstock

ЧТО ПРОИСХОДИТ ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЮ

У организма начинается в буквальном смысле этого слова другая жизнь:

* Последствия похмельного синдрома уходят — восстанавливается сон, больше не дрожат руки, не скачет настроение.

* Кожа розовеет, исчезают сухость и шелушение, ведь алкоголь больше не нарушает кровообращение (к сожалению, в некоторых запущенных случаях, когда алкоголь вмешивается в гормональный обмен, возможно появление прыщей, с которыми будет довольно сложно справиться. Но и это лечится).

* Спадают отеки, в том числе лица и век, овал лица подтягивается, лицо выглядит свежее и моложе.

* Начинает восстанавливаться работа печени. Ведь этанол вызывает медленное отмирание клеток печени, образование рубцов, и при регулярном употреблении печень не успевает восстанавливаться. Чем меньше злоупотребляли, тем быстрее восстановится.

* Улучшается аппетит. Но - начинает сильно тянуть к сладкой и жирной пище, она помогает «компенсировать» утрату прежнего удовольствия. Важно это пресечь. Сразу заметите, как улучшается пищеварение: алкоголь перестает провоцировать усиленное выделение желудочного сока, исчезает отрыжка, тошнота, дискомфорт в желудке, нормализуется стул.

СЕМЬ ГЛАВНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ЧЕРЕЗ МЕСЯЦ

1. Главная победа: восстанавливаются мыслительные процессы (укрепляются нейронные связи, в чью работу больше не вмешивается алкоголь), сознание проясняется, мысли не скачут. Продуктам алкогольного распада требуется примерно 20 дней, чтобы полностью покинуть мозг. Улучшается память.

2. В норму приходят давление (лицо больше не краснеет от малейших физических усилий), улучшается сердечный ритм.

3. Уходит одышка (кровоснабжение легких тоже улучшается).

4. Улучшается обмен веществ, и уходят лишние «напитые» килограммы. В первую очередь это заметно по жиру на животе (висцеральный, внутренний жир, сильно зависит от алкоголя).

5. Возвращается сексуальное влечение.

6. Снижается риск развития кариеса: у пьяниц из-за нарушения водно-солевого баланса («сушняк» от похмелья) слюна вырабатывается хуже, и бактерии яростнее набрасываются на зубы. Здоровое слюноотделение восстанавливается примерно через 3-4 недели и это также способствует укреплению зубной эмали.

7. Возвращается яркость ощущений, вкусов, запахов – восстанавливаются рецепторы, которые были повреждены из-за воздействия токсинов.

ЧТО ПРОИСХОДИТ С ОРГАНИЗМОМ ДАЛЬШЕ

* Через 60 дней восстановится иммунитет. Снизится риск развития инфекционных заболеваний.

* Через 90 дней окончательно вернется здоровый сон, уйдет раздражительность, тревога без повода.

* Через год организм полностью восстановится.

С чем вас и поздравляем! Так что, если мысли бросить уже посещали, лучше сделать это прямо сейчас.