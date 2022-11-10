Контроль качества и безопасности продуктов для россиян – одна из важных задач Роспотребнадзора

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Одна из основных целей проведения Дня – привлечь внимание общественности к важности качества производимых и потребляемых продуктов. Первый критерий, которому должны соответствовать товары, – безопасность для людей и окружающей среды, второй – все товары должны отвечать заявленным нормам, запросам и ожиданиям потребителей. Необходимо повышать грамотность населения в области определения качества продуктов и услуг.

В России за качество и безопасность пищевой продукции отвечает Роспотребнадзор. В рамках нацпроекта «Демография» c 2019 года ведомство реализует федеральный проект «Укрепление общественного здоровья» в части здорового питания. Сохранение и преумножение населения, увеличение продолжительности жизни – приоритет для государства, а понятие качественного питания тесно связано с такими глобальными целями, как качество жизни населения и здоровье нации в целом.

На законодательном уровне было дано определение качества пищевых продуктов, а также закреплены понятия «здоровое питание» и «горячее питание». Принципы здорового питания были закреплены Федеральным законом от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» (ред. от 01.03.2020).

«Вопрос качества продуктов питания актуален сегодня. В целях создания условий для повышения качества пищевой продукции как важнейшей составляющей укрепления здоровья, увеличения продолжительности и улучшения качества жизни населения, утверждена и реализуется стратегия повышения качества пищевой продукции в Российской Федерации до 2030 года. Система контроля качества пищевой продукции не может не затрагивать вопросы ее безопасности. С 2003 года в России обязательное соблюдение требований к безопасности продукции закреплено техническими регламентами.

Важной вехой в совершенствовании нормативной базы стало внесение изменений в Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов». Проведена актуализация понятийного аппарата, уточнены вопросы контроля и надзора, маркировки идентификационными знаками, предложены нормы, направленные на противодействие обороту фальсифицированной пищевой продукции», – отмечает Анна Юрьевна Попова, руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач Российской Федерации.

Одно из важных направлений работы Роспотребнадзора в рамках федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» – мониторинг качества питания населения. Проводится оценка доступа россиян к качественным пищевым продуктам, способствующим устранению дефицита микро-и макронутриентов, в том числе путем усиления лабораторного контроля за показателями качества пищевой продукции, представленной на полках магазинов. Суммарно за 2019–2021 годы было отобрано 27 311 образцов, исследовано 10 основных групп продуктов по 117 показателям качества.

Для мониторинга качества пищевых продуктов дооборудованы 29 испытательных лабораторных центров Роспотребнадзора, приобретены 945 единиц оборудования, внедрены 184 методики исследований, что позволило увеличить количество исследуемых показателей качества на 30 % (с 87 до 117).

Кроме того, силами Роспотребнадзора проводится оценка фактического питания россиян: какие продукты потребляют, в каком количестве, сколько раз в день, что едят дети в организованных коллективах, каковы региональные особенности питания и насколько рацион россиян отвечает принципам здорового питания и рекомендациям по потреблению сахара, соли, наличию необходимых микроэлементов и витаминов.

Проведение исследований организовано путем опроса/анкетирования родителей при участии детей и анализа сведений образовательных учреждений, в которых осуществляется питание детей. В 2019 году исследования стартовали в 5 пилотных регионах и были апробированы в 2800 школах. В 2020 году территория исследований школьного питания расширилась и охватила 24 региона Российской Федерации. В период с 2019 по 2021 год была проведена оценка питания обучающихся в 5562 образовательных организациях, анкетирование 92 900 обучающихся начальной, средней и старшей школы вместе с родителями. В 2021 году мониторинг проводился в 49 регионах Российской Федерации, в 2022 году исследования охватили уже 65 регионов.

Система мониторинга позволяет оценить фактическое питание населения в различных регионах России, обработать полученные данные и провести подробный анализ результатов. На основе экспертных данных разрабатываются региональные программы профилактики нарушений здоровья населения, создаются рекомендации по коррекции рационов питания, проводится разработка образовательных программ по вопросам здорового питания, методического обеспечения и обучения специалистов.

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