Брошенная всеми племянница Людмилы Зыкиной умерла в нищете после тяжелой болезни

42-летняя женщина билась за наследство артистки и смогла отсудить у родного брата серьги за 89 млн

Племянница Людмилы Зыкиной скончалась при странных обстоятельствах. 42-летняя Екатерина Зыкина тяжело болела и жила в нищете. При этом три года назад она смогла отсудить серьги певицы стоимостью 89 миллионов рублей.

Близкие и друзья тщательно скрывают информацию о причинах смерти племянницы Людмилы Зыкиной. "Подумаешь, Катя умерла!" - цитирует подругу усопшей сайт mk.ru.

Племянница Зыкиной жила в доме на двух хозяев в Пензенской области. Женщина нигде не работала, все время посвящала 12-летнему сыну. В Москве у Екатерины была однокомнатная квартира, которую она сдавала. Это был ее единственный источник дохода.

Ближайшая подруга легендарной певицы оказалась немногословна, говоря о причинах смерти Кати. "Я сама в шоке от этого известия. Я ведь со дня ее рождения знала. Но в ее родне - люди больные, и у нее три заболевания было", - поведала Елена Лосева

Отметим, Екатерина Зыкина стала известна сразу после смерти знаменитой родственницы в 2009 году. Тогда она появилась в эфире одного из центральных каналов и заявила, что родной брат Сергей не хочет делиться с ней наследством от Людмилы Георгиевны. Женщина уверяла, что случайно оформила на него генеральную доверенность, после чего брата и след простыл.

В результате после смерти Зыкиной ей остались только серьги с алмазами за 89 миллионов рублей. Эти украшения считались уникальными. Как говорили родственники Зыкиной, они некогда принадлежали жене императора Александра III Марии Федоровне.

Всего у Зыкиной остались три племянника. Помимо Кати и Сергея есть еще и Георгий. В наследство от знаменитой тети все трое получили 270 миллионов рублей. Но, по словам соседей, все деньги мог прибрать к рукам старший брат Сергей. И если с Георгием он иногда делился - подарил автомобиль отечественного производства, то сестру Катю оставили с носом.

Подруга Зыкиной сообщала ранее: "Старший племянник сразу прибрал к рукам все имущество народной артистки. И пока его брат и сестра считали копейки, он налево и направо транжирил миллионы - жил в роскошных гостиницах, нанял себе личного водителя с иномаркой, а бриллианты певицы всегда носил с собой".

О любви Зыкиной к ювелирным украшениям ходили легенды. Людмила Георгиевна собрала уникальную коллекцию украшений, с которой не расставалась, - возила с собой на гастроли в саквояже. Еще при жизни артистка заказывала ювелирам сделать оценку некоторых ее украшений. По некоторым данным, стоимость драгоценностей Зыкиной тогда составляла более 160 млн рублей.