40% россиян считают, что семьям с детьми необходимо давать жилье бесплатно Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

С 1 января 2023 года в России введут новое единое пособие для семей с детьми до 17 лет. В среднем по стране оно составит 13 900 рублей. Сайт KP.RU провел опрос и узнал, а какие еще меры поддержки следовало бы оказывать семьям с детьми, респонденты могли выбрать несколько вариантов ответов.

Как оказалось, самыми популярными вариантами стали предоставление бесплатного жилья семьям с детьми и появление в стране бесплатных детских садов. По 40% россиян проголосовали за эти нововведения. Россияне отметили, что жилищный вопрос – один из главных на сегодняшний день. Зачастую молодежь отказывается от рождения детей как раз из-за стесненных условий проживания и невозможности приобрести собственную квартиру или дом.

«Считаю, что надо первую квартиру молодой семье давать бесплатно, в соцнайм. Пусть у них будет возможность накопить на собственное жилье», - говорит участница опроса.

Второй наиважнейшей проблемой россияне назвали оплату за садики. По мнению опрошенных, семьи отдают маленьких детей в сад как раз для того, чтобы второй родитель мог тоже выйти на работу, а потом оказывается, что большая часть этого дохода уходит на оплату того же сада.

«Садики должны быть бесплатными! На детей дают разные пособия, но ни одно не покрывает их детсада», - говорит респондент.

Еще одной проблемой россияне считают продолжающиеся поборы в школах. 33% опрошенных отмечают, что нужно ввести запрет на любые сборы и тщательнее следить за его исполнением. По мнению родителей, школы должны предоставлять детям все необходимое, а не ждать, что родители будут что-то оплачивать то учебники, то занавески.

14% опрошенных отметили, что было бы здорово помогать семьям с вещами первой необходимости, например, предоставлять родителям новорожденных люльки и коляски. Кроме того, если школа требует, чтобы дети ходили на занятия в форме, было бы хорошо, если бы эту форму выдавали бесплатно, а не провоцировали родителей на новые траты.

13% считают, что помощь детям начинается с помощи родителям, поэтому надо подстраховать взрослых на случай непредвиденных обстоятельств и назначить выплаты тем, кто лишился работы.

12% говорят, что семьям с детьми нужно выдавать продуктовые наборы, особенно важно, чтобы там были полезные для молодого организма овощи и фрукты, которые может позволить себе не каждый родитель.

6% предлагают выделять семьям с детьми автомобили или давать талоны на такси, чтобы в случае необходимости ребенка можно было срочно отвезти в нужное место. 5% добавили, что родителям с детьми не помешала бы помощь бесплатных нянь или помощников по дому.

И только 14% россиян считают, что существующих мер и так достаточно.

Исследование в социальных сетях провел сайт KP.RU. В опросе приняли участие 11,1 тысячи человек.