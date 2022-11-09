В Кузбассе собрали рекордный за 56 лет урожай зерна

В этом году сельхозпроизводители Кузбасса собрали с полей почти 1,8 миллиона тонн зерна. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кузбассе подвели итоги уборочной кампании: в этом году местные аграрии получили рекордный урожай зерновых - почти 1,8 миллиона тонн. Последний раз рекорд по сбору зерна регион установил в 1966 году. Тогда кузбасские сельхозпроизводители положили в закрома 1 миллион 739 тысяч тонн зерновых культур. Десятилетиями эта планка казалась непреодолимой, и вот теперь кузбассовцам удалось собрать на 50 тысяч тонн больше.

«Это достижение было нашим ориентиром, нашей целью. Без преувеличения скажу - вы совершили трудовой подвиг! Своим трудом вы создали гарантированный запас хлеба для региона, это особенно важно сейчас, под давлением западных санкций», - отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев на празднике, посвященном Дню работника сельского хозяйства.

Урожай овощей в этом году тоже выдался богатым. Картофеля в Кузбассе собрали на 30,9 тонн больше, чем в прошлом сезоне (200 тысяч тонн), овощей – на 6,6 тысячи тонн больше (31,5 тысячу тонн). Прирост получили и производители масличных культур. С полей в этом году собрали 278,3 тонны рапса - на 90,2 тысячи больше, чем в 2021 году.

Самый большой урожай традиционно получили аграрии Промышленновского и Ленинск-Кузнецкого районов. Лидерами по сбору зерна в этом году стали сельхозпроизводители Гурьевского, Крапивинского и Прокопьевского районов.

Губернатор Сергей Цивилев поздравил аграриев с рекордным урожаем на празднике, посвященном Дню работника сельского хозяйства. Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

СТАРЫМ ПОЛЯМ – НОВУЮ ЖИЗНЬ

По словам губернатора Сергея Цивилева, рекордный урожай – это общая победа, результат комплексной работы региона. Для примера: рекорд 1966 года был достигнут на посевной площади в 950 тысяч га. В этом году аграрии засеяли зерном 615 тысяч га полей, что делает их результат более весомым. Урожайность 2022 года составила 29,1 центнера с гектара (в 1966 году – 18,3 центнера).

За последние годы в Кузбассе планомерно увеличивают площади посевных земель. По поручению губернатора аграрии постепенно вводят в оборот невостребованные пашни. В итоге с 2018 по 2021 годы в сельхозоборот вернули более 83 тысяч гектаров, а в этом году – еще 45,6 тысяч гектаров земли. Сейчас в регионе посевные площади составляют 942 тысячи га.

Предприятия, возрождающие к жизни неиспользовавшиеся земли, получают поддержку из областного бюджета. Аграриям компенсируют до 90% затрат по освоению брошенных полей. В 2021 году 18 сельхозпредприятий региона получили субсидии на 27,5 миллиона рублей.

ЗАКУПАЮТ УДОБРЕНИЯ И ОБНОВЛЯЮТ ТЕХНИКУ

Еще один рекорд кузбасские аграрии в этом году поставили по использованию минеральных удобрений - 97,2 тысяч тонн, в 1,3 раза больше, чем в прошлую посевную кампанию. По договоренности губернатора Кузбасса с руководством КАО «Азот» сельхозпроизводители получили беспроцентную рассрочку на покупку удобрений. Предприятия активно воспользовались этой возможностью повысить урожайность своих полей.

В области увеличилась доля посаженных элитных и сортовых семян - с 7,8 % в 2018 году до 13,1 % в 2022 году. Благодаря федеральной субсидии аграриям компенсируют часть затрат на покупку элитных семян. В 2021 году сельхозпроизводители получили на эти цели 27,2 миллионов рублей.

В Кузбассе постоянно обновляют парк сельхозтехники. С 2019 по 2021 годы крестьянские хозяйства приобрели 198 новых тракторов. В этом году аграрии закупили 53 трактора, 35 зерноуборочных комбайнов, 1 кормоуборочный комбайн и еще 61 машину для посевных и почвообрабатывающих работ. Пополнять и обновлять парк сельскохозяйственных машин помогает программа по льготному приобретению техники. В этом году «Росагролизинг» получил на эти цели дополнительные средства, для кузбасских производителей в программе предусмотрено 276 миллионов рублей.

Кроме того, 229 сельхозпредприятий в этом году получили субсидии на проведение весенних полевых работ - 117,4 миллионов рублей. Из них 92,4 миллиона были выделены федеральным центром для 214 малых предприятий на условиях софинансирования с региональным бюджетом. Еще 15 средних и крупных предприятий получили дополнительную поддержку по распоряжению губернатора Сергея Цивилева. Для них региональный бюджет дополнительно выделил еще 25 миллионов рублей.

Последний раз рекорд по сбору зерна регион установил в 1966 году. Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

КСТАТИ

Планы на будущее

В ближайшие два года в регионе собираются вернуть в сельскохозяйственный оборот еще 59,3 тысячи гектаров земель. Кузбасские аграрии намерены и дальше увеличивать производство зерна, картофеля, овощей.

Одним из масштабных проектов станет строительство в моногороде Белово крупного элеваторного комплекса. Он сможет хранить до 200 тысяч тонн зерна. Компания «Новый Сухопутный Зерновой Коридор» планирует инвестировать в его строительство 5 миллиардов рублей. Новый комплекс будет готов к 2028 году, на нем будет создано 120 новых рабочих мест.