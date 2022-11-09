Ребенок ноет и ноет! Ругать или бежать утешать?

Она/он может ныть целый день. Что-то не нравится – ноет, что-то не получается – опять ноет. А когда что-то просит, то обязательно с ноющей интонацией. От детского нытья может осатанеть даже самая спокойная и сдержанная мама!

Как обычно реагируют на хнычущего ребенка взрослые? «Сейчас же прекрати!» «Разговаривай нормально, иначе ничего не получишь!» Игнорируют нытика. А могут и по попе шлепнуть, чтобы «привести в чувства». Потом мамы чувствуют себя виноватыми, а дети снова ноют, как ни в чем ни бывало. Доколе?

– Ругать за нытье – то же самое, что ругать за кашель. Малыши не могут регулировать и контролировать этот процесс, все происходит непроизвольно, когда не получается выразить свои чувства по-другому, – объяснила «КП» психолог и специалист по раннему детскому развитию Александра Чмуж.

– И правда – что взять с малыша? Но почему взрослых так раздражает нытье?

– Ко мне приходит много родителей на личные консультации, и выясняется: они реагируют на нытье своих малышей ровно так же, как их родители реагировали на них маленьких. Вместо поддержки папа с мамой наказывали, отвергали, ругали, стыдили, учили давить в себе чувства. Став взрослыми, этот запрет на эмоции они транслируют своим детям. Потому что по-другому не умеют.

– То есть начать нужно с себя?

– Да, нужно разобраться со своим раздражением. За ним прячется какая-то ваша нужда, которую вы научились не замечать. Уже этот шаг поможет перевести фокус внимания на себя, а значит, посмотреть и на нытье ребенка как на сигнал о том, что ему плохо, что он в чем-то нуждается и сам не справляется. А не как на манипуляцию. А потом искать причину нытья ребенка, чтобы устранить сам симптом.

Что может выбить малыша из колеи? Родился младший брат, и все внимание только ему – это очень грустно. Или мама вышла на работу, и ее стало очень, очень сильно не хватать. Или хочется на ручки и чтобы посюсюкали, приласкали, а никто не догадывается. Или просто одиноко. Как только взрослый начинает распознавать эмоциональные потребности ребенка и реагировать именно на них, через какое-то время возникший дефицит закрывается, и нытье сходит на нет. Конечно, совсем не хныкать дети не могут, но это все равно будет происходить реже и носить ситуативный характер. В общем, пробуйте! У вас все получится.

Еще больше советов можно найти в книге Александры Чмуж «Ключи от детства. Заметки психолога для мудрой мамы». Это своеобразная энциклопедия типичных трудностей, с которыми сталкиваются мамы детишек в возрасте от 0 до 7 лет. По каждой ситуации психолог дает рекомендации, как справиться с проблемой, не срываясь и не испытывая чувства вины. Ведь Александра убеждена: к любому ребенку можно подобрать свой ключик и сделать общение с ним теплым и радостным для вас обоих.