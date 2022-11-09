Доклад генерала Суровикина министру обороны Сергею Шойгу по обстановке в Херсоне 9 ноября 2022

Командующий Объединенной группировкой войск Вооруженных сил России Сергей Суровикин.

В среду, 9 ноября, министр обороны Сергей Шойгу и командующий Объединенной группировкой войск Вооруженных сил России Сергей Суровикин в зоне спецоперации доложат об обстановке в Херсонской области. Генералы выступят в эфире «Первого канала».

В ходе ежедневного брифинга официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что Вооруженные силы РФ отразили все атаки украинских войск в Херсонской области на Николаево-Криворожском направлении.

До этого власти Херсонской области заявили о больших потерях Вооруженных сил Украины в регионе, отметив, что среди погибших есть иностранные наемники.

Напомним, 1 ноября 2022 года, временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в регионе началась эвакуация мирного населения. В эфире «Соловьев- Live» он отметил, что с левого берега Днепра планируется отселить до 70 тысяч человек. По его словам, эвакуация организована с целью обеспечения безопасности для мирного населения.