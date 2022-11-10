Экокомиксы и «рестораны» для птиц: уникальные проекты Мосприроды, за которыми стоит следить

Вера Струкова, заместитель руководителя ГПБУ «Мосприрода» Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. Фото предоставлено пресс-службой Департамент природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы

Мосприрода ежегодно организует десятки успешных просветительских проектов. В нативной форме учат этичному обращению с животными и пернатыми и рассказывают о биоразнообразии. Какие проекты прошли в этом году, а какие интересные активности предстоят — говорим с заместителем руководителя ГПБУ «Мосприрода» Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Верой Струковой.

— К 15-летию празднования Дня эколога, в июне 2022 года, Мосприрода запустила новый проект в формате экокомиксов «МемПрирода».

— Комиксы сейчас наиболее популярный формат преподнесения и изучения информации. Они легко воспринимаются и запоминаются. Проект очень понравился читателям. На официальных страницах в соцсетях ГПБУ «Мосприрода» публикации собирают много лайков и просмотров. Самым популярным стал выпуск про рацион ежа — его просмотрели свыше 250 000 человек.

Сейчас вышло пять выпусков «МемПрироды». Кроме ежа, комиксы посвящали точкам на спине божьих коровок, рассказу о камышах, разнице между полевкой и полевой мышью и как правильно называть бобра. В этом месяце выпуск будет посвящен растениям, похожим на ромашки, но которые вовсе не ромашки.

Фото: ГПБУ "Мосприрода" Вконтакте

— В начале года Мосприрода запустила еще один проект — «Дневник натуралиста». Его участники проводят тематические исследования, наблюдая за природой и ее обитателями, и делятся ими со специалистами.

— Проект помогает из созерцателя превратиться в исследователя, тренирует наблюдательность, учит обращать внимание на важные детали. Ведение дневника поможет научиться определять виды растений, разбираться в птицах и зверях. Проект направлен на экологическое просвещение населения и повышение экологической культуры; развитие у участников наблюдательности, креативности, а также аналитических и творческих навыков; увеличение объема знаний о зверях, птицах и растениях.

За девять месяцев проекта Мосприрода выпустила около 24 страниц «Дневника натуралиста», которые приурочены к девяти темам. Провели уже около 300 мероприятий, в которых приняли участие свыше 17 тысяч человек. Участниками создано более 200 работ.

Для дополнительного тиражирования проекта среди дошкольников и младшеклассников разработан журнал, совместивший познавательный справочник, творческие задания и раскраску. В него вошли материалы, выпущенные за первые месяцы проекта. Они были переработаны под возрастные особенности читателей. На 16 страницах можно встретить тематические развороты о зверях, растениях и птицах.

Фото: ГПБУ "Мосприрода" Вконтакте

— Кто участвует в проекте?

— Аудитория проекта довольна широка и разнообразна. К проекту присоединились как индивидуальные участники, так и классы из разных городов России. Учителя и родители используют проект, чтобы творчески и на практике познакомить детей с окружающим миром и развить экологическую культуру.

В проекте также участвуют художники, которые создают уникальные иллюстрации и даже забавные комиксы о животных. Несомненный плюс в том, что проект не ограничивает участников в творчестве. По хештегу в соцсетях #НатуралистМосприроды можно найти самые разные творческие работы участников, начиная с индивидуальных исследований командных стенгазет, заканчивая творческими диорамами и оригинальными комиксами.

— Как выбирается тема?

— Каждая из тем месяца приурочена к сезонным изменениям в природе или актуальным природоохранным событиям. Например, в феврале — «Следы животных на снегу», приурочена к зимнему учету животных. В апреле темой стала «Птицы прилетают» — приурочена к возвращению столичных пернатых после зимовки. В июне тема «Летний учет водоплавающих» создана в рамках одноименной акции ГПБУ «Мосприрода». В сентябре тема «Кому спится в столице» посвящена животным, которые готовятся к зимней спячке.

— В чем важность проекта и можно ли говорить о его уникальности?

— Проект уникален тем, что способен комбинировать онлайн- и офлайн-формат: участники проводят исследование и делятся результатами в соцсетях. Участие может быть и офлайн — наблюдения и занятия по теме «Дневника натуралиста» проводятся на природных территориях.

Необходимость и важность «Дневника натуралиста» в том, что проект показывает: аудитория становится более живой и открытой к интеграции из онлайн-проекта в офлайн. Люди могут сами интерпретировать задания. Особое внимание — фактам, публикуемым в «Дневнике натуралиста»: они все проверены и согласованы со специалистами. При составлении концепции новых дневников подбираются интересные или малоизвестные факты. Многие проиллюстрированы. Если собрать все, получится небольшой справочник по разным темам.

Фото: ГПБУ "Мосприрода" Вконтакте

— С наступлением холодов в Москве проводятся различные природоохранные акции по подкормке пернатых, в числе которых «Птица-синица». Какие мероприятия будут приурочены к ней?

— Стартует акция «Птица-синица» 12 ноября. Она продлится до марта.

В течение этого периода запланировано провести около 400 эколого-просветительских мероприятий. Сотрудники Мосприроды будут рассказывать о «ресторанах» для птиц: об их видах, способах изготовления, выборе материала.

На занятиях покажут, каких птиц можно встретить зимой в Москве, кого из них стоит подкармливать, когда и чем.

Также специалисты на природных территориях развесят кормушки, а в холодное время года ежедневно будут подкармливать птиц, подсыпая корм в специальные «рестораны».

Принять участие в офлайн- и онлайн-занятиях смогут все желающие. Афишу можно посмотреть на сайте Мосприроды.

— Подкормку для птиц уже пора приносить? Какие лакомства им пойдут на пользу, а от чего стоит отказаться?

— Подкормку птиц стоит начинать только при отрицательных температурах и снежном покрове, когда им самостоятельно уже сложно раздобыть корм. Нельзя подкармливать пернатых солеными, жареными, перчеными, копчеными, испорченными продуктами, а также пшеном, фруктами, сдобой, хлебом, миндалем.

Фото: ГПБУ "Мосприрода" Вконтакте

Помните, что количество еды не должно быть избыточным. Корм нельзя бросать в воду — это ведет к загрязнению водоемов.

Зная, какие птицы какой корм предпочитают, можно их привлечь зимой и понаблюдать за разными видами. Семена подсолнечника привлекут воробьев и синиц, воробушки также уважают овсяные хлопья, зерна пшеницы и ячменя. Орехи и желуди любят дятлы и сойки; сушеные ягоды рябины или боярышника – снегири, дрозды, свиристели. А злаки и семена диких трав привлекут щеглов и зеленушек.

Водоплавающим птицам можно предложить специальный комбикорм. Подкармливать их нужно на площадках у кромки воды.

— К середине ноября в Москву прилетают птицы-зимники. Какие пернатые хорошо себя чувствуют в нашем климате и прилетают к нам на зимовку?

— Осенью многие птицы отправляются в путь в теплые страны, где проведут всю зиму. На их место в Москву прилетают пернатые друзья из северных широт. Первыми прилетают обыкновенная чечетка и серый сорокопут, следом за ними — зимняк, пуночка и клест-еловик. Эти виды птиц можно увидеть на природных территориях Москвы в декабре. В январе же к нам прилетают свиристели.

В некоторые зимы были замечены и кедровки. Из водоплавающих птиц на зимовку прилетают большой и средний крохаль, морянка, луток, турпан. Они в основном зимуют на Москве-реке, в районах Марьино и Братеево.

Стоит отметить, что сроки прилета этих птиц зимой могут варьироваться в зависимости от условий конкретной зимы и от наличия кормовых объектов. К нам пернатые летят, когда природные запасы корма на привычных для них природных территориях заканчиваются.

— Все ли пернатые успели отправиться на юг?

— На природных территориях Москвы в разные периоды года можно встретить около 270 видов пернатых, около 170 из них на зиму улетают на юг. В первую очередь в теплые страны отправились насекомоядные птицы, ведь у них становится все меньше корма.

Стрижи улетели от нас еще в первой декаде августа, другие птицы перемещаются не так заметно. В сентябре поднялись на крыло пернатые, которые не способны изменить свой рацион и добавить в него растительную пищу: мухоловки, ласточки, камышевки и славки.

В середине октября улетели пеночки, скворцы, зяблики и большинство видов дроздов. В конце октября — ноябре, улетают чайки и чомги, которые известны также как большие поганки. Последние перелетные птицы улетают из Московского региона с установлением первого постоянного снежного покрова.

— Как выглядят «гостиные» и уличные столовые для птиц?

— На особо охраняемых природных территориях установлено более 500 стационарных кормушек для подкормки зимующих птиц. «Рестораны» для птиц можно сделать самостоятельно, но нужно подбирать экологичные материалы. Лучший материал — дерево: такие кормушки органично смотрятся на природных территориях.

Фото: ГПБУ "Мосприрода" Вконтакте

Не следует делать кормушки из пластиковых бутылок, пакетов из-под сока или молока. В дальнейшем они превращаются в бытовые отходы и портят вид природных территорий Москвы.

О том, как правильно делать кормушки, рассказывают специалисты Мосприроды на эколого-просветительских занятиях.

— Прогуливаясь по природным территориям города, на стволах некоторых деревьев можно встретить рисунки, которые создаются в рамках акции по сохранению зеленых насаждений с помощью искусства «ПаркАрт».

— Проект стартовал в 2016 году. С тех пор в нем приняли участие более 150 художников-волонтеров, которые создали на деревьях около 250 «сказочных порталов», среди которых пейзажи, изображения зверей, птиц и репродукции работ знаменитых художников. Работы появляются благодаря жителям: детям и взрослым, художникам-профессионалам и любителям. В настоящий момент проект охватил не только все природные территории столицы, но и зеленые насаждения в городе. Помимо эстетической функции, рисунки на зеленых насаждениях помогают продлить жизнь ослабленному и поврежденному дереву.

С июня по август в рамках проекта в Москве появилось 50 новых «сказочных порталов». В том числе 24 рисунка на городских площадках в разных районах города. В проекте участвовали 56 художников-волонтеров, которые создавали удивительные целебные рисунки акриловыми красками на обработанных и пролеченных деревьях. Около десяти лечебных рисунков, созданных в предыдущие годы, были отреставрированы.

Сейчас проект охватывает не только природные территории столицы. В 2022 году благодаря объединенному Молодежному совету Мосприроды, ГАУ АОП и Москвариуму новые картины на деревьях появились на зеленых насаждениях в скверах и во дворах — забота и польза для природы распространяется все дальше.