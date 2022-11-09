Сергей Шойгу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр обороны РФ генерал армии Шойгу С.К.:

Сергей Владимирович! Доложите обстановку в районе проведения специальной военной операции.

Командующий Объединенной группировкой войск (сил) в районе проведения СВО генерал армии Суровикин С.В.:

Товарищ Министр обороны Российской Федерации!

В целом обстановка в районе специальной военной операции стабилизирована. Значительно возросли боевые возможности Объединенной группировки войск и сил. За счет мобилизованных граждан и добровольцев нарастили боевой и численный состав соединений и воинских частей, созданы дополнительные резервы.

Активными действиями соединений и частей Объединенной группировки войск (сил) пресечены все попытки наступательных действий вооруженных сил Украины на Купянском и Краснолиманском направлениях. Кроме того, на отдельных направлениях возобновили наступательные действия. На Донецком направлении завершен разгром противника

на правом берегу реки Бахмутка южнее Артемовска. В настоящее время ведутся активные действия по блокированию города с южного направления. Идут уличные бои на восточных окраинах города Артемовска.

Успешно развивается наступление по освобождению Марьинки и Первомайского.На Южно-Донецком направлении завершается освобождение населенного пункта Павловка. В районе Времевского выступа подразделения группировки войск оттеснили противника и заняли господствующие высоты в глубине его обороны.

Противнику наносится значительный ущерб в живой силе и технике. Только за октябрь противник потерял свыше 12 000 военнослужащих, 18 самолетов, 12 вертолетов, шесть зенитных ракетных комплексов, более 200-т танков, более 800-та других боевых бронированных машин, 21 боевую машину реактивных систем залпового огня. Уничтожено порядка 350 наемников. Несмотря на высокие потери в живой силе и технике, противник не оставляет попыток наступления. Все его атаки своевременно пресекаются, вклинения в нашу оборону ликвидируются, и восстанавливается положение по переднему краю.

Министр обороны РФ генерал армии Шойгу С.К.:

Сергей Владимирович, обращаю Ваше внимание на подготовку и применение мобилизованных военнослужащих. Перед отправкой в районы боевых действий необходимо размещать их в тыловых районах, где проводить совместные занятия с личным составом, имеющим боевой опыт. На передовую направлять только военнослужащих, имеющих навыки по своим воинским специальностям. В подразделения, укомплектованные отмобилизованными военнослужащими, назначать офицеров, способных сплотить воинские коллективы и организовать выполнение задач в любых условиях обстановки.

Командующий Объединенной группировкой войск (сил) в районе проведения СВО генерал армии Суровикин С.В.

Есть.

Министр обороны РФ генерал армии Шойгу С.К.

Сергей Владимирович, ранее Вы докладывали о ситуации, которая складывается на Херсонском направлении. Здесь оборона устойчивая, но есть свои особенности. Как обстоят дела сейчас?

Командующий Объединенной группировкой войск (сил) в районе проведения СВО генерал армии Суровикин С.В.

Товарищ Министр обороны! Докладываю. Мы успешно противостоим всем попыткам наступления противника.

В ходе отражения его атак в данном районе за период с августа по октябрь ВСУ потеряли более 9,5 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, более 200-т танков, 500-т боевых бронированных машин, порядка 600-т автомобилей различного назначения и более 50 артиллерийских орудий и минометов.

Как известно наступающая сторона несет большие потери, чем та, которая находится в обороне. В данном случае наши потери в 7-8 раз меньше, чем у противника. Мы думаем, прежде всего, о жизни каждого российского военнослужащего.

Противник наносит удары по органам местного самоуправления, школам, больницам, другим социально-значимым объектам, мирным жителям, которые эвакуируются на другой берег Днепра, а также по пунктам раздачи гуманитарной помощи. Мы успешно отражаем эти обстрелы. Порядка 80-90% ракет сбиваются российскими средствами ПВО.В то же время до 20% из них все же достигают своих целей. Инженерные подразделения группировки войск практически ежедневно восстанавливают днепровские переправы и принимают меры по поддержанию их в работоспособном состоянии.

В этих условиях город Херсон и прилегающие населенные пункты не могут полноценно снабжаться и функционировать. Жизни людей из-за обстрелов постоянно подвергаются опасности.

Противник ведет неизбирательную стрельбу по городу, возможно применение запрещенных методов ведения боевых действий.

Администрацией области принято решение эвакуировать население с правобережной части Днепра в Крым и другие регионы по этой причине. В настоящее время все желающие, а это более 115 тысяч человек, покинули данный район. Мы сделали со своей стороны все возможное, чтобы обеспечить их безопасность в ходе эвакуации.

К опасным последствиям может привести реализация имеющихся у противника планов по созданию зоны затопления ниже Каховской ГЭС. Подтверждением этому являются постоянные ракетные удары по плотине Каховской ГЭС, а также по водосливным затворам данной плотины. Так 26 сентября был нанесен удар и поврежден один из водосливных затворов.

Интенсивный сброс воды через плотину Киевской ГЭС и гидроэлектростанции ниже по течению, осуществляемый с 10 октября, также является причиной беспокойства по разливу данной реки, в районе ее русла, и затоплению прибрежных районов.

В случае если Киевский режим пойдет на дальнейшее увеличение попуска воды из водохранилищ или более мощную ракетную атаку Каховской плотины, образуется поток воды, который создаст обширные зоны затопления, приведет к значительным жертвам среди мирного населения.

Возникнет дополнительная угроза для гражданского населения и полной изоляции нашей группировки войск на правом берегу Днепра.

В этих условиях наиболее целесообразным вариантом является организация обороны по барьерному рубежу реки Днепр.

Товарищ Министр обороны, всесторонне оценив сложившуюся ситуацию, предлагается занять оборону по левому берегу реки Днепр. Понимаю, что это очень непростое решение. В то же время мы сохраним, самое главное, жизни наших военнослужащих и в целом боеспособность группировки войск, держать которую на правом берегу в ограниченном районе бесперспективно. Кроме того, высвободится часть сил и средств, которая будет задействована для активных действий, в том числе наступательного порядка, на других направлениях в зоне проведения операции.

Министр обороны РФ генерал армии Шойгу С.К.

Сергей Владимирович, согласен с Вашими выводами и предложениями. Для нас жизнь и здоровье российских военнослужащих всегда является приоритетом. Мы должны принимать во внимание и угрозу для гражданского населения.

Убедитесь, что все желающие из числа гражданского населения смогли уехать. Приступайте к отводу войск и примите все меры, чтобы обеспечить безопасную переброску личного состава, вооружения и техники за реку Днепр.

Командующий Объединенной группировкой войск (сил) в районе проведения СВО генерал армии Суровикин С.В.

Есть. Маневр войск будет осуществлен в ближайшие сроки. Соединения и части займут подготовленные в инженерном отношении оборонительные рубежи и позиции на левом берегу реки Днепр. Доклад закончил.