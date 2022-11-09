24 ноября состоится церемония награждения Russian Pharma Awards

В Москве состоится церемония награждения победителей ежегодной фармацевтической премии Russian Pharma Awards®. В одиннадцатый раз российские практикующие врачи выберут лучшие лекарственные препараты и медицинские изделия, представленные на отечественном рынке. это единственная в нашей стране премия, где победители определяются только на основе опыта и экспертизы специалистов, которые ежедневно помогают делать жизни пациентов лучше. Победа в премии означает признание самой требовательной аудитории, ведь к голосованию приглашаются более 430 000 врачей закрытого профессионального сообщества «Доктор на работе».

В этом году тема премии: «Стратегии современной терапии и реабилитации». Современный ритм жизни требует от врачебного сообщества держать руку на пульсе и выстраивать стратегии лечения и восстановления, опираясь как на инновационные подходы, которые предлагают фармацевтические компании, так и на опыт практикующих специалистов. Врачи сделают свой выбор более, чем в 25 номинациях. В рамках юбилейной премии в 2021 году были учреждены специальные номинации «Социальный/благотворительный проект» и «Информационно-просветительский проект», и в 2022 году они вновь вошли в шорт-лист. Организационный комитет премии считает, что ценность таких проектов очень высока, ведь именно подобные инициативы обращают внимание на острые социальные проблемы, повышая уровень и качество жизни людей. Фармацевтические компании подавали заявки с описанием своих недавно реализованных или проводимых в настоящее время проектов. Номинантами стали 8 проектов российских и зарубежных предприятий.

К участию в церемонии награждения приглашены представители крупнейших фармацевтических компаний: команды продукта, руководители направлений, СЕО, маркетологи. Награды победители примут из первых рук — вручантами премии традиционно станут российские практикующие врачи.