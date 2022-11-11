«Укрепрайон»: как студенты-добровольцы помогают восстанавливать историю и имена героев

Командир поискового отряда «Забытый батальон» Владимир Бумаков и проректор РТУ МИРЭА Игорь Тарасов со студентами. Фото: пресс-служба РТУ МИРЭА

В Себежском районе формируется уникальный Музей памяти. Среди его артефактов не просто гильзы от пуль, оборванные гимнастерки или прострелянные офицерские значки, но целые кинематографичные истории. Распутывать их помогают волонтеры РТУ МИРЭА и других столичных вузов. Как и зачем студенты оказались в ДОТах под Псковской областью?

Внучка солдата Курочкина всю сознательную жизнь считала, что ее дед погиб так и не доехав до войны. Его эшелон разбили где-то под Ржевом.

- Да нет, не погиб. Доехал. Сражался самоотверженно. По боевым донесениям немцев, гарнизон его дота дважды отказался от сдачи. Бойцы были уничтожены просто подрывом немецкими саперами взрывчаткой большой мощности, – расскажет ей реальную линейку событий командир поискового отряда «Забытый батальон» Владимир Бумаков. Последние двадцать два года он восстанавливает историческую справедливость в Себежском районе.

Эта кинематографичная история станет частью Музея, который Владимир бережно формирует вместе с волонтерами РТУ МИРЭА и студентами других столичных вузов.

До того как в Себеж пришли поисковики местные жители считали, что сражений на этих землях не происходило вовсе. «Да нет, войны здесь не было. Немец прошёл как-то очень быстро, за два часа буквально занял всю приграничную территорию и ушел туда на Себеж и дальше на Москву», – вспоминали те, кто застал войну в детстве.

Но находки поисковых отрядов доказали, что бои здесь шли. И очень ожесточенные. Сверили с архивами. Противник писал, что себежские ДОТы давались большой кровью, а «советские фанатики», как называли большевиков, сдаваться отказывались. Сооружения приходилось взрывать вместе с защитниками. Как в случае с солдатом Курочкиным.

Кому рассказывать историю восстановленной памяти Владимир Бумаков не сомневался: «Тем, кого это может «пробить», это молодежь. Люди моего поколения и чуть помоложе все-таки хлебнули еще с советской исторической школы. А ведь сейчас ребята, которые приезжают, они же даже в учебниках ничего об этом толком прочитать не могут, потому что этого там не пишут».

Командир поискового отряда «Забытый батальон» Владимир Бумаков. Фото: пресс-служба РТУ МИРЭА

Тогда же родилась идея выйти на образовательные учреждения, пригласить студентов, которые могут помочь с поисками и раскопками, не побоятся работать руками как волонтеры. Обратились в РТУ МИРЭА – университет с самым крупным волонтерским центром в стране среди вузов. Идею здесь сразу поддержали.

- Мы никогда не остаемся в стороне подобных инициатив. Наши студенты каждый сезон ездят по местам боевой славы и под Смоленск, и в Беларусь, и Калининград. Перспектива отправиться за 600 км под Псковскую область нас не напугала. Напротив, мы понимали, что это будет самое масштабное путешествие в жизни ребят. Потому что это путешествие в первую очередь к себе, своим предкам и своей Родине, – объясняет проректор РТУ МИРЭА и идейный вдохновитель студенческого волонтерского центра Игорь Тарасов.

Так появился экспедиционный полевой лагерь «Укрепрайон». На первую молодёжно-патриотическую вахту приехали 15 студентов. Две недели они буквально жили вокруг местных ДОТов, расчищали колодцы, делали собственные открытия.

- Тогда я по поведению, по глазам этих детей понял, что тема «выстрелила». Потому что ребята к концу этой вахты уже сказали, что просто обязаны приехать сюда еще раз, – вспоминает Владимир Бумаков.

Слово свое студенты сдержали. Этой осенью «отстояли» уже пятую вахту.

- Причем они приезжают сами и привозят сюда своих друзей. То есть людей не по разнарядке, а те, кому они сами сумели внушить мысль, что здесь архиинтересно, архиполезно, – делится Бумаков.

- Когда я бываю здесь и понимаю, что здесь происходило, я понимаю, что у поколений, родившихся после войны, забрали большой кусок памяти. Они знают о том, что происходило на этом куске леса и болота, какие здесь творились события, трагические, героические, и что вот лично меня это учит настолько многому, что я даже сам не могу это еще осознать, – говорит студент РТУ МИРЭА Даниил Нагайник.

Среди находок не просто гильзы от пуль, оборванные гимнастерки или прострелянные офицерские значки, но целые кинематографичные истории. Фото: пресс-служба РТУ МИРЭА

По словам Владимира Бумакова, РТУ МИРЭА фактически стал опорным партнером «Укрепрайона», который «потащил» на себе всю работу со студенчеством и добровольчеством. В след за главным технологическим университетом страны к молодежно-патриотическому движению начали присоединяться студенты и других столичных вузов. А вот местные образовательные учреждения не спешат. Не видят необходимости?

Игорь Тарасов с такой позицией не согласен: «Мы называем молодёжно-патриотические вахты – живыми уроками истории, где студенты сами пишут учебники. Они делают свои важные открытия, учатся соотносить находки с тем, что происходило на наших землях. Работают с огромными массивами информации, чтобы восстанавливать имена солдат. Видят реальную цену победы. Таких ребят уже не обмануть. А в эпоху фейковых новостей и глобального тренда на переписывание истории критическое мышление становится главным навыком выживания».

- Мы не нравоучаем, а даем сделать собственные выводы, включить свое воображение и представить, что здесь переживали их ровесники, – рассказывает Владимир Бумаков. – Вот, например, ребятам, которые погибли в одном из дотов, самому старшему было 22 года. И командовал ими младший лейтенант 19 лет. А приезжают ведь в числе студентов фактически их сверстники, с такими же планами на жизнь. Да, планы эти они строили в другую эпоху, но тем не менее.

Истории найденных бойцов лишь доказывают, насколько время быстро сжимается в границах человеческих судеб. Так, несколько лет назад в «Укрепрайоне» нашли останки бойцов Парьева и Резанцова. Их дети, родившиеся после гибели своих отцов, поженились.

- Латыпа Гайсина мы нашли, у него была жива жена. Она всю послевоенную жизнь его ждала. У Ивана Байдака до сих пор жива его родная сестра в Белоруссии. Она живет в том самом доме, из которого в 1942 году уходил на фронт. Она нам показала толстенную папку с перепиской, как отец искал своего сына все послевоенные годы. И везде приходили отписки. И тут ей звонят и говорят: «А вы знаете, вот вашего брата нашли поисковики в Псковской области» И все, совершенно другая история у человека, – говорит Владимир Бумаков.

Студенты также следят за судьбой найденных артефактов, наблюдают как будет распутываться история обрывков гимнастерки, простреленной фляжки или звездочки с погонов.

И все как один благодарны своему командиру: «Спасибо, что ты нас выдернул за шиворот вот из этой Москвы, привёз сюда, поместил среди этих мини-крепостей и показал, как достается то, что называется Родиной». И этот пафос не наносной. В полевом лагере работает и интернет, и соцсети. Только про них здесь никто и не вспоминает. Телефон берут в руки, чтобы сверить сводки погоды на завтра.

Фото: пресс-служба РТУ МИРЭА

В РТУ МИРЭА подтверждают, студенты с «Укрепрайона» возвращаются другими, повзрослевшими. Ведь поисковые работы часто проходят в суровых условиях.

- Здесь они учатся преодолевать объективные трудности, которые для них, действительно, трудности. Ребята еще вчера спали в своей кровати в Москве, а сегодня в темноте ставят палатки на доски. Чтобы влага от земли не подходила, учатся спать одетыми в специальных мешках и 24 часа находиться на открытом воздухе, – замечает Бурмаков.

Это то, что поисковик называет тактическим выживанием. «Мы приучаем человека, что делать, если оказался в трудных условиях. Первое – нельзя паниковать. Ты должен уметь создать минимальный комфорт из подручных средств и погрузить себя в обстановку психологического и морального выживания», – говорит он.

Хотя без помощи студентов, конечно, не оставляют. Поисковики набирают в поход и свои спальники, и газовые обогреватели. Так они показывают, что в экстремальных условиях человек не поднимается до уровня своих ожиданий, а падает до уровня своей подготовки.

И это еще один важный урок, вторая сторона медали, которой награждают себя добровольцы молодёжно-патриотической вахты на всю жизнь. Ведь это не только про повышение успеваемости на учебе, но и про общие навыки ориентирования по жизни.