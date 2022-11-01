Запорожская область: Живем по-российски

Получить гражданство РФ стало еще проще. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Несмотря на то что украинские диверсанты постоянно пытаются дестабилизировать обстановку в Запорожской области, жизнь здесь понемногу налаживается. Россия делает все возможное, чтобы жители нового региона чувствовали себя комфортно и безопасно. Более стабильно начинает работать финансовая система. Вслед за Промсвязьбанком в Запорожье открылись отделения ЦМРБанка.

- Главная цель банка в новых регионах России - обеспечение местного бизнеса качественными банковскими услугами, - уточнили в финансовом учреждении.

Это особенно важно, учитывая, что жители региона все чаще рассчитываются в магазинах рублями, а предприниматели обязаны принимать оплату в двух валютах. Сейчас посетители новых отделений могут открыть счет, провести платеж без задержек и проконсультироваться по поводу оформления контрактов.

В области действуют два отделения: в Бердянске, на Университетской улице, 22, в Мелитополе, на Монастырской, 1/3. Офисы работают с понедельника по четверг с 9.00 до 17.00, в пятницу - с 9.00 до 16.00. В субботу и воскресенье - выходные.

Два отделения банка начали работать в Бердянске и Мелитополе. Фото: cmrbank.ru

БОЛЬШЕ НИКАКОГО ПЕРЕВОДА ЧАСОВ

Сезонный перевод часов в России отменили еще в 2011 году. В ночь на 27 марта вся страна перешла на летнее время, но зимой солнце вставало слишком поздно, поэтому в 2014 году стрелки часов навсегда перевели на зимнее время. С тех пор россиянам не нужно перестраивать режим сна, работы и испытывать психологический дискомфорт. Жители Запорожской области впервые за последние годы не стали переводить стрелки на час назад. В то время как Украина в ночь на 30 октября перешла на зимнее время.

- Киевский режим пытается убедить вас, что Энергодар и Запорожская область переходят на зимнее время. Это кривотолки, которые я прошу игнорировать, - заявил глава администрации Энергодара Александр Волга.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ВЫПЛАТА СОЦИАЛЬНЫХ ПОСОБИЙ

Жители Запорожской области продолжают получать пособия. По данным администрации региона, почти три тысячи инвалидов подали заявление на ежемесячные социальные выплаты. В мэрии напомнили: для того чтобы встать на учет и получать пособие, нужно обратиться в региональное министерство труда и социальной политики. Необходимо принести оригиналы документов: паспорта, справки о регистрации по месту проживания, идентификационного кода, свидетельства о рождении (детей-инвалидов), справки от врачебно-трудовой экспертной комиссии.

Для тех, кому нужно задать уточняющие вопросы, работает горячая линия:

+7 (949) 753-71-10.

ВРАЧИ ПОМОГАЮТ

Несмотря на нехватку медиков в Запорожской области, эту проблему успешно решают с помощью высококвалифицированных специалистов из других регионов России. Задача - сделать медицину в регионе доступной и качественной.

Недавно в Мелитополе провели сложную операцию - краниопластику дефекта костей свода черепа. Если говорить простыми словами, врачи использовали титановую сетку, чтобы закрыть полость, образовавшуюся после травмы. Такая процедура в среднем занимает всего 40 минут, и при успешном проведении операции через три дня пациент отправляется домой на амбулаторное лечение.

АВТОМАТИЧЕСКИ ВСЕ СТАЛИ ГРАЖДАНАМИ РФ

С 30 октября все, кто проживает в Запорожской области, автоматически становятся гражданами Российской Федерации, сообщили в Управлении по вопросам миграции ГУВД региона. Отказаться от гражданства можно, подав заявление в отделение Миграционной службы РФ. Но те, кто откажется от получения российского паспорта, а потом изменит решение, столкнутся с трудностями, ведь оформлять документ им придется на общих основаниях. И это займет больше времени.

ПАСПОРТА ВЫДАЮТСЯ ПО АДРЕСАМ:

г. Мелитополь, ул. Чернышевского, 26 и 37;

пгт Акимовка, ул. Центральная, 99;

пгт Приазовское, ул. Покровская, 5А;

г. Васильевка, Центральный бул., 1;

г. Каменка-Днепровская, ул. Каховская, 98;

г. Днепрорудное, ул. Энтузиастов, 11;

с. Михайловка, ул. Центральная, 21;

г. Бердянск, ул. Университетская, 22, и Азовский просп., 37;

г. Энергодар, ул. Строителей, 22;

г. Токмак, ул. Центральная, 31 В.