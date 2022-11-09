Президент указом утвердил официальный перечень традиционных ценностей российского общества.
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Владимир Путин подписал указ «О сохранении и укреплении традиционных духовно-нравственных ценностей». Документ нас заинтересовал, потому что конкретно перечисляет те вещи, которые раньше оставались довольно размытыми. Ну подразумевалось, что все всё и так понимают.
Но традиционные ценности в последнее время упоминают слишком часто, чтобы за ними не стояло ничего определенного. И вот президент закрыл этот пробел.
Мы собрали самые важные места указа главы страны:
ВОПРОС НАЦБЕЗОПАСНОСТИ
В самом начале Путин уточняет, что сохранение традиционных ценностей – это часть стратегического планирования и национальной безопасности. А юридическую основу создает сама конституция.
Российский лидер дал теме высший приоритет.
Президент России Владимир Путин.
Фото: REUTERS
ЦЕННОСТИ – ЭТО ЧТО?
Для определения традиционных ценностей взята довольно расплывчатая формулировка: «нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение, передаваемые от поколения к поколению, нашедшие свои уникальные проявления в развитии многонационального народа России".
КОНКРЕТНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
И вот, что теперь официально считается традиционными ценностями:
1. Жизнь.
2. Достоинство.
3. Права и свободы человека.
4. Патриотизм.
5. Гражданственность.
6. Служение отечеству и ответственность за его судьбу.
7. Высокие нравственные идеалы.
8. Крепкая семья.
9. Созидательный труд.
10. Приоритет духовного над материальным.
11. Гуманизм.
12. Милосердие.
13. Справедливость.
14. Коллективизм.
15. Взаимопомощь и взаимоуважение.
16. Историческая память и преемственность поколений.
17. Единство народов России.
ВОПРОС ВЕРЫ
Путин официально закрепил, что у православия «особая роль» в формировании традиционных ценностей. Хотя в указе признается вклад всех основных религий страны: христианства, ислама, буддизма, иудаизма и «других религий».
ГДЕ ЭТО ВАЖНО
В первую очередь на традиционные ценности должны оглядываться в образовании, работе с молодежью, культуре, науке, межнациональных отношениях, СМИ и в международном сотрудничестве.
КТО УГРОЖАЕТ?
В указе перечислено, что угрожает нашим традиционным ценностям:
- Террористы.
- «Отдельные» СМИ
- США и другие недружественные страны.
- Транснациональные корпорации.
И КАК?
Документ объясняет, как страны, корпорации и прочие угрозы могут повредить нашим традиционным ценностям. Если коротко, то они своими ценностями начинают замещать наши. Отсюда появляется эгоизм, чувство вседозволенности, пропаганда нетрадиционных отношений и «отрицание позитивного вклада России в мировую историю».
КАК ОТВЕТИМ МЫ?
Ну и в конце указа перечисляются конкретные меры, что надо делать для защиты ценностей. Вот основные шаги:
- Все реформы образования, науки или СМИ должны проводиться с учетом «сохранения и укрепления ценностей».
- Документы стратегического планирования надо подправить, чтобы они (если это не было сделано раньше) больше внимания уделяли защите традиционных ценностей.
- В первую очередь государство будет поддерживать те образовательные и культурные проекты, которые пропагандируют традиционные ценности.
- Улучшение научных институтов для борьбы с переписыванием истории.
- Правоохранители должны активнее пресекать «деструктивную идеологию».
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