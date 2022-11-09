Евгений Пригожин: «Суровикин поступил, как мужчина, не боящийся ответственности»

Евгений Пригожин. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Евгений Пригожин, который неоднократно критиковал российских командиров за те или иные решения в ходе спецоперации, поддержал командующего российской группировкой Сергея Суровикина. При этом Пригожин отметил, что «это не победный шаг в этой войне».

- Важно не агонизировать, не биться в паранойе, а сделать выводы и работу над ошибками. А после этого понять, кто прав, кто виноват и в чём суть проблемы, - заявил глава ЧВК в ответ на запрос агентства РИА Новости.

- Решение, принятое Суровикиным, непростое, но он поступил как мужчина, не боящийся ответственности. Сделал это организованно, без страха взяв на себя всю полноту принятия решений, - отметил Пригожин.

При этом он объяснил, что Суровикину предстоит сделать еще один важный шаг - «вывести войска и спасти тысячу солдат, находящихся фактически в окружении на территории противника, которая полностью отрезана от путей снабжения». А операция по выводу войск будет крайне сложна.

- Вывод войск с минимальными потерями — величайшее достижение, которое предстоит сделать Суровикину, оно не делает чести русскому оружию, но подчёркивает личные качества полководца, - считает Пригожин.

По мнению главы ЧВК «Вагнер», когда Суровикин был назначен на эту должность он прекрасно понимал, что по Херсону придется принимать непростые решения (о чем он и говорил в своем первом выступлении на телевидении после назначения). В тоже время, он «прекрасно знает, какие шаги будут в будущем», говорит Пригожин.

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