В селе Иллирия восстановлен храм Александра Невского

Было.

За восемь лет украинской агрессии в Луганской и Донецкой Народных Республиках обстрелами со стороны ВСУ и нацбатов разрушено или повреждено около ста храмов. Среди них- храм во имя святого благоверного князя Александра Невского, расположенный в селе Иллирия Лутугинского района.

Каменная однопрестольная крытая железом церковь простояла невредимой без малого полтора века, рассказали в Синодальном отделе по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ. Однако в ходе боевых действий в Донбассе храмовый комплекс получил повреждения, составляющие порядка 30 процентов. Пострадали купол, кровля, кирпичная кладка, окна. Из-за протечек был нанесен ущерб храмовой росписи.

В конце октября Русской православной церковью (РПЦ) храм был восстановлен. Работы велись с июня. За это время была перекрыта крыша, восстановлен купол и построена котельная. Впервые за 137 лет в храме появилась своя система отопления, сказали в Синодальном отделе.

За восстановление храма его настоятель протоиерей Сергий Абраменко поблагодарил Патриарха Кирилла, архиепископа Ровеньковского Аркадия и всех участвовавших в реставрации. Рады преображению и прихожане.

Стало.

- У военных с той стороны нет ничего святого. Как можно взять церковь на прицел и выстрелить в нее! - возмущена жительница села Наталья. - Мы продолжаем молитву, чтобы на нашей земле больше не разрывались снаряды, чтобы больше не гибли взрослые и дети. Господь все управит.

К началу ноября стараниями РПЦ и ее помощников полностью завершили работы в восьми из 12 донбасских храмов, намеченных для восстановления. В остальных планируется завершить ремонт в начале декабря. В это же время профильная группа специалистов готовит список на проведение следующих работ и сметную документацию, определяются источники финансирования.

На сегодняшний день РПЦ получила 152 заявки на ремонт церквей в Луганской и Донецкой Народных Республиках.

Большинство из представленных объектов располагаются на территории Северодонецкой, Донецкой и Горловской епархий. Это обусловлено тем, что инфраструктура районов, входящих именно в состав данных епархий, получила наибольшие повреждения, сообщается в журналах Синода, который прошел 13 октября в Москве.

Депутат Государственной Думы Сергей Колунов рассказывает, что на территории ЛНР и ДНР было около 1200 православных храмов и с 2014 года их начали разрушать вооруженные формирования Украины.

- Случайно или целенаправленно, но пули и снаряды попадали и в храмы, - говорит Колунов. - Судя по тем фото, которые есть у меня в распоряжении, не меньше половины храмовых зданий разрушены и не подлежат восстановлению. На их месте будут возведены новые. На некоторых объектах уже начато строительство. Мы строим и восстанавливаем церкви даже в самые непростые времена. Скажу как профессиональный строитель: здание храма - совершенно несложная конструкция. Он легко и быстро возводится. Самый сложный этап - возведение алтаря.

СПРАВКА «КП»

Храм Святого Александра Невского в Ровеньках - объект культурного наследия. Церковь начали строить в 1880 году на средства местного землевладельца Сергея Тихановича и прихожан. 12 сентября 1885 года строительство было закончено, храм освящен. В начале августа 2014 года в результате обстрела со стороны ВСУ он был поврежден, несмотря на это, службы в храме продолжались.