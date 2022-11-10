Боец ВСУ демонстрирует журналистам татуировку на фронтовых позициях в Запорожской области. Фото: REUTERS

«Воины света» обстреляли рейсовый автобус в Донецке

Алексей Кулемзин, мэр Донецка, сообщил, что ВСУ обстреляли рейсовый автобус, пострадал его водитель. Инцидент произошел в Киевском районе города на улице Артема. Повреждения получили и дома частного сектора. 9 ноября в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщили о трех обстрелах Донецка снарядами «натовского» 155-миллиметрового калибра. Под обстрел попали Куйбышевский и Киевский районы города, а также населенные пункты Зайцево, Горловка и Макеевка.

В незалежной урезают министерства и госаппарат

В самостийной хотят сократить с 20 до 14 число министерств. И уменьшить численность госслужащих. «Очередная концепция построения кабинета министров Украины» согласована на совещании Зеленского с представителями правительства. Минразвития общин и территорий, министерство инфраструктуры и правительственный офис по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий объединят в минразвития инфраструктуры и территорий. Минэкономики, частично министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности и министерство аграрной политики и продовольствия сольются в Минэкономразвития. В Минцифры включат нацагентство Украины по вопросам госслужбы и частично министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности. МВД, Минюст, Минобороны, Минфин, Минздрав и Минобразования остаются без изменений. Что касается сокращение численности штата министерств, то предполагается, что в центральных аппаратах министерств пройдут сокращения с 9,2 тысяч человек до 2,8 тысяч сотрудников. Меньше народу — больше кислороду.

Беженец возмущен «медленным» канадским сервисом

Украинец Семен вместо защиты родины отчалил в Канаду еще весной и по итогам пребывания в стране кленового листа уже как шарик раздулся от претензий. В частности, хлопец-пацифист громко возмущается «ужасным» канадским сервисом, подчеркивая, что с ним согласны большинство переехавших за океан украинцев. Мигрант-брюзга из самостийной утверждает, что, по сравнению с Украиной, в канадских кафе, супермаркетах, госучреждениях с клиентами общаются «намного хуже». И ждать ответа или заказа приходится «намного дольше». Возникает вопрос: чего ж вы там сидите — возвращайтесь туда, где вас быстро и хорошо обслуживали!

Китайских инвесторов «Мотор сич» взбесила его национализация

Ван Цзин, представитель китайских инвесторов компании ПАО «Мотор Сич», заявил, что китайская сторона выступила против насильственной национализации активов компании. В его заявлении, в частности, говорится: «Мы решительно выступаем против бесстыдного поведения государства Украины, касающегося политизации нормального делового поведения, насильственной национализации компании ПАО «Мотор Сич» и необоснованного разграбления законных прав и интересов китайских инвесторов». В заявлении указано также, что китайские инвесторы после национализации активов компании выступили против злоупотребления Киевом госвластью и подмены концепции национальной безопасности, «смешения правды с ложью и подавления нормальной деловой деятельности предприятий». Инвесторы «Мотор Сич» из КНР никогда не откажутся от борьбы за защиту своих прав законным путем. И это не пустое китайское предупреждение.

Зеленский продляет военное положение и мобилизацию

Шестой президент незалежной предложил продлить военное положение и мобилизацию в республике еще на три месяца. Украинский лидер «пролонгирует действие военного положения с 05:30 21 ноября 2022 года на 90 суток. С того же времени на аналогичный период будет продлена и всеобщая мобилизация. Законодательные предложения главы Украины рассмотрят на ближайшем пленарном заседании Рады. Предыдущее решение было принято 15 августа. А кого мобилизовывать будут — возвращенцев из Европы и Канады?

Военные чиновники Британии и США любят Украину всей душой

Замминистра обороны Кэтлин Хикс заявила, что США приветствуют действия Британии по оказанию помощи Украине. Чиновник Пентагона поблагодарила руководство Великобритании за его большой вклад в поддержку Киева и пообещала продолжать тесное сотрудничество с Лондоном «в деле удовлетворения будущих потребностей Украины». Заверения в поддержке прозвучали во время виртуальной встречи Хикс с коллегой, замминистра обороны Великобритании Дэвидом Уильямсом. Стороны также обсудили вопросы, касающиеся возможностей оборонной промышленности каждой страны. А возможности то надо расширять — склады ведь пустеют в связи со всесторонней помощью незалежной.

Югра помогает Макеевке

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова сообщила, что восстановительные работы окончены на 56 из 90 объектов в подшефной Югре Макеевке в ДНР. В мае 2022-го Югра и Макеевка заключили соглашение о сотрудничестве. ХМАО восстанавливает соцобъекты и многоквартирные дома, организует в регионе отдых в лагерях для детей из Макеевки. Работы завершены в трех детсадах, семи школах и 46 многоквартирных домах.

Будапешт не даст транжирить деньги на Киев

По данным Bloomberg, Будапешт заблокирует план ЕС по передаче Киеву 18 миллиардов евро по программе финансовой помощи Украине. Агентству стало известно, что венгерская сторона заявила в Брюсселе министрам финансов стран ЕС, что не поддержит подготовку пакета помощи незалежной на следующий год. Глава минфина Венгрии Михали Варга сказал своим коллегам, что он не поддержит вариант помощи из резервов, который требует единогласной поддержки 27 правительств. Ну, это правильно, деньги любят счет, особенно европейские.

Украинский полковник отсидит в России 9 лет

Апелляционный суд утвердил приговор Дмитрию Штыбликову. Это полковник нелегальной разведки ГУР Минобороны Украины. Он был осужден в России на 19,5 года колонии за госизмену. Экс-полковник сидит в российской колонии с 2017 года, получив срок за подготовку диверсий в Крыму и на объектах Черноморского флота РФ. Как сообщили в ФСБ, в 2014 году, когда Крым вошёл в состав России, Штыбликов остался на территории республики, получил российский паспорт и устроился на службу в ЧФ, откуда передавал информацию на Украину. Почти три года строил из себя Джеймс Бонда. Плохо строил.

Погиб вице-губернатор Херсонской области

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, который утром 9 ноября заявлял, что российские военные успешно отразили атаку украинских националистов на Снигиревку и нанесли ВСУ немалый урон, днем прогиб на трассе Херсон-Геническ в дорожно-транспортном происшествии. У него осталось пятеро детей.