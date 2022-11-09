Кадыров оценил решение Суровикина по Херсону

Глава Чечни Рамзан Кадыров. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По мнению Рамзана Кадырова, командующий группировкой в зоне СВО, генерал Сергей Суровикин, предложивший министру обороны Сергею Шойгу отвод войск на левый берег, «спас тысячи солдат, находящихся в фактическом окружении» и, взвесив все за и против, сделал «сложный, но верный выбор» между «бессмысленными жертвами ради громких заявлений и спасением бесценных жизней солдат».

Глава Чечни подтвердил мнение, что оборонять Херсон, с которым нет постоянной связи по действующим мостовым переправам — крайне сложная задача.

- О том, что Херсон — тяжелая боевая территория, знали все с первых дней спецоперации, - поделился своим мнением руководитель южной республики, - Бойцы моих подраздлений также сообщали, что вести бои в этой местности очень сложно. Да, его можно удержать, но ценой будут многочисленные человеческие жизни. И такой прогноз нас не устраивает.

Кадыров, назвав ситуацию сложной, сказал, что командующий войсками в зоне СВО «поступил дальновидно, эвакуировав мирное население и отдав приказ о перегруппировке».

- Суровикин поступил как настоящий боевой генерал, не боящийся критики, - заявил глава Чечни, - Ему отвечать за людей. Ему виднее.