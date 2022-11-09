Первые итоги выборов в Америке: импичмент Байдену не случится, с Россией по-прежнему будут разговаривать с позиции силы

Республиканцы вернули себе большинство в Палате представителей Конгресса США. Фото: REUTERS

ХЛИПКИЙ ПЕРЕВЕС

Республиканская партия отбила у демократов Палату представителей (она переизбиралась в полном составе - все 435 депутатов). Но перевес получается символическим: по предварительным данным, республиканцы получают 220 мест, но демократы сохранили за собой 215 мандатов. Прежняя лидер демократического большинства в палате Нэнси Пелоси сумела переизбраться и пока отказывается признать поражение. Расклад в верхней палате (Сенате) пока не ясен. Там борьба велась за 35 кресел из 100. Обе партии шли ноздря в ноздрю. Для контроля над палатой требуется 51 голос, к 18.00 по московскому времени республиканцы заручились поддержкой 49 сенаторов, у демократов пока 48 сторонников. Подсчет по оставшимся голосам продолжается. В штате Джорджия разрыв между кандидатами от обеих партий настолько крошечный, что возможен второй тур.

Окончательные результаты выборов могут стать известны спустя несколько дней, а то и недель: это связано с длительностью подсчета бюллетеней и правилами проведения выборов в отдельных штатах. Но уже ясно: даже если республиканское большинство в Палате представителей решится вынести импичмент президенту-демократу Джо Байдену (а некоторые конгрессмены уже объявили это своей первоочередной задачей), Сенат его не утвердит. Для этого потребуется согласие двух третей членов верхней палаты, а такого перевеса у республиканской партии там точно не будет.

КРОВЬ ПРЕЗИДЕНТУ ВСЕ ЖЕ ПОПОРТЯТ

Тем не менее, потеря демократами обеих палат Конгресса серьезно осложнит работу нынешней администрации. Прежнее большинство в парламенте позволяло президенту легко проводить через законодательный орган многие свои инициативы, включая решения о финансировании различных программ в самих США и за рубежом. Теперь протащить их через Конгресс будет намного труднее. Республиканцы, в случае их победы, займут руководящие должности в ключевых парламентских комитетах. И к гадалке не ходи - одними из первых их шагов будет организация слушаний в отношении сына президента Байдена Хантера (его обвиняют в коррупции и разглашении по халатности секретных сведений), а также блокировка расследования, которое ФБР ведет против экс-президента США Дональда Трампа. Мало того, сам он вот-вот собирается объявить о своем участии в следующей президентской гонке, и успех республиканцев (пусть и относительный) в нынешних парламентских выборах лишь предаст ему уверенности.

Трамп вот-вот собирается объявить о своем участии в следующей президентской гонке. Фото: REUTERS

ОПЯТЬ НЕ ОБОШЛОСЬ БЕЗ МАХИНАЦИЙ

- Понятно, что республиканцы нижнюю палату получат, но ожидавшегося красного цунами – это цвет, которым в Америке красят прореспубликанские штаты или округа - судя по всему, не случилось, - заявил в эфире радиостанции «Комсомольская правда» политолог-американист Дмитрий Дробницкий. - С Сенатом тоже пока все совершенно не ясно. Помимо колеблющейся Джорджии патовая ситуация складывается в Неваде - там, видимо, будет пересчет бюллетеней. А потом наверняка последуют судебные иски. Так что дело с окончательным подведением итогов может затянуться до декабря.

Республиканцы, конечно, сильно рассчитывали, что смогут быстро заполучить обе палаты и это сделает Байдена хромой уткой прямо сейчас. Но в руках демократов административный ресурс. И, похоже, они сумели им грамотно воспользоваться, точечно вмешавшись в процесс голосования в Джорджии, Пенсильвании, в Неваде, в Аризоне... Там вдруг появился дефицит бюллетеней для тех людей, которые пришли на избирательные участки. А ведь надо понимать, что это будний рабочий день. Поэтому в середине дня на участках свободно, а утром и вечером просто огромные очереди стоят. И вот им объявляют - бюллетени закончились. Так было в Аризоне, на которую у республиканцев были особые надежды. Известно, что Дональд Трамп выступил с призывом «оставайтесь в очереди и требуйте учесть свой голос». В других «республиканских» штатах неожиданно начали «массово ломаться» машины для голосования. В Пенсильвании демократы выиграли, что называется, на тоненькую, но это совершенно расходится с данными экзит-полов, предрекавших победу республиканцам. В общем, поводов для подозрений хватает.

С РОССИЕЙ БУДУТ ПО-ПРЕЖНЕМУ ГОВОРИТЬ С ПОЗИЦИИ СИЛЫ

- Для России важно, какое влияние итоги этих выборов могут оказать на политику Вашингтона в отношении нашей страны. Так вот - она, скорее всего, останется прежней, недружественной, - прокомментировал ситуацию в эфире радио «Комсомольская правда» директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта МГУ Юрий Рогулев. - Например американская поддержка Украины носит двухпартийный характер. И никакие их дрязги в конгрессе этот консенсус не нарушили. Поэтому нет оснований говорить о том, что курс будет пересмотрен. Хотя если экономическая обстановка в США изменится, если там начнется рецессия, то республиканцы вполне могут пойти на некоторое ограничение трат, в том числе, и на Украину. Но в целом Вашингтон никогда не откажется от своих претензий на мировое доминирование. Они будут по-прежнему тратить миллиарды на «мягкую силу», на вовлечение в свою сферу влияния молодых поколений разных стран. Не только молодых политических лидеров, но студентов и даже школьников. Например, только что выделили 14 миллионов долларов на программу «Воспитание будущего» в маленькой Грузии. А за две недели до этого приняли аналогичную, но еще более дорогостоящую программу для Болгарии. Только-только там скинули прозападного премьера и ситуация стала разворачиваться не в благоприятную для США сторону, как тут же последовало принятие соответствующей программы по воздействию на болгарское общество.

Так что, кто бы ни преобладал в палатах американского конгресса, с нами Вашингтон всегда будет пытаться разговаривать с позиции силы и настраивать против России другие государства.