Лучший друг Оксимирона* рэпер Shokk запросил политического убежища в России. В Германии на него завели уголовное дело за поддержку СВО

Рэпер Shokk (Дмитрий Бабмерг). Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Сейчас уже смешно об этом вспоминать всерьез, но в 2011 году все представители русского хип-хопа обсуждали только один видеоролик: «Нападение стаи лещей на Вагабунд». На этом видео группа серьезно настроенных мужчин в масках и с дополнительными средствами убеждения в руках ставит на колени молодого человека, после чего лидер группы бьет его по щекам (это и есть «лещи») и «спрашивает как с гада» (унижая достоинство и руководствуясь правом силы и численного преимущества).

Вагабунд — так называлось музыкальное объединение двух рэперов: Мирона Федорова (Oxxxymiron*) и Дмитрия Бабмерга (Shokk). Первый приехал из Англии, второй из Германии. Оба стремительно ворвались в российскую рэп-повестку и начали поливать со сцены коллег — упоминая и жен, и девушек, и родителей оппонентов. В США и Европе в рамках трэш-тока такое считается нормой. В России — нет. Вот и группа товарищей, среди которых был Жиган (не путать с Джиганом), — москвич Роман Чумаков, выросший в криминальных Люберцах. Его даже награждал Владимир Путин! Да, за победу в телешоу «Битва за респект» Владимир Владимирович лично вручал приз Жигану. Было это в далеком 2009 году.

В 2009 году Путин вручил рэперу Жигану подарок. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Так вот, после истории с «лещами» Shokk улетел в Германию, Оксимирон* принес публичные извинения Жигану (как оказалось спустя 10 лет, это было условием сделки, потому что по щекам получил и сам Мирон, стоя на коленях — он не смог держать это внутри и сам в 2021 году включил в новый клип «Кто убил Марка?» фрагмент видео — Авт.) и стал звездой батл-рэпа. А Жиган попал в тюрьму за грабеж и угон авто. Освободился в 2006 году и недавно даже дал покаянное интервью Ксении Собчак, где собрался мириться с теми, кого обидел.

Shokk долго вынашивал план мести и через 10 лет подрался Жиганом по правилам смешанных единоборств, выиграл, после чего довольный и с гонораром снова улетел в Германию, гражданином которой за все это время успел стать. Оксимирон* в 2022 году тоже покинул Россию, но уже в статусе иноагента.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

И теперь бывшие друзья мало того, что не общаются, так еще и занимают разнополярные позиции по поводу родной страны.

Вот как выглядит фрагмент нового трека Дмитрия:

«Победа за Россией, я уехал из Берлина.

Не спрашивай: «Ну как же ты все бросил?»

У меня есть совесть, брат, я — не мразь как Окси»

Один отрицает государство, власть и СВО, а другой — Shokk — открыто поддерживает Россию, за что в Германии и поплатился. Покинуть европейскую демократическую страну Бамбергу пришлось после политического преследования.

— Я, Дмитрий Федорович Гинтер (оказывается, так выглядит настоящая фамилия рэпера, всегда называвшего себя Бамбергом — Авт.), 11 декабря, 1980 года рождения, обращаюсь к вам за помощью, — написал он в телеграме. — За мою публичную пророссийскую позицию и поддержку СВО на меня было заведено уголовное дело в Германии. Будучи гражданином, Германии я больше не могу туда вернуться. Я публично поддерживал Россию и в 2014, и это стоило мне карьеры. Сегодня мне угрожает реальный срок и, я уверен, показательный публичный трибунал в немецких СМИ. Я прошу политическое убежище.

От многочисленной аудитории музыканту тут же начали поступать вопросы по поводу того, почему он не переедет в Россию и почему не хочет отправиться в зону СВО. Дмитрий ответил, что как гражданин Германии участвовать в боевых действиях на территории другой страны не имеет права, а донос на него написали представители либеральных СМИ. Поэтому он переехал в Москву и запросил убежища.

— Мне нельзя возвращаться [в Германию], меня примут, посадят, — сообщил рэпер. — Статья называется «Одобрение военных преступлений. А настучали на меня главный редактор русскоязычного «Би-би-си»**, главный редактор «Медузы»** и главный редактор «Медиазоны»**. И пару дней мне гадости писали в твиттере, а потом вот мне такое письмецо прилетело.

* признан Минюстом РФ иноагентом

** внесены Минюстом РФ в перечень СМИ-иноагентов